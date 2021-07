Tieto on tarpeellisinta kun se on merkitty muistiin

Vaikka mikä olis, niin jatka sitä kannattavuuskirjanpitoa, opasti jatkosotaan lähtevä Otto Kässi vaimoaan Tyyneä kesällä 1941.

– Oton sota kesti 10 päivää, hänen kaatumisestaan tulee ensi sunnuntaina kuluneeksi 80 vuotta, kertoo Oton pojanpoika Timo Kässi, joka on Vanhalan tilan isäntäketjussa toiseksi nuorin. Hän ja Liisa Stenman-Kässi ovat yhä mukana tilan toissä, mutta apukäsinä, mitä termiä he itse käyttävät. Nykyinen isäntäpari on Pellervo Kässi ja Ulla Heinonen. Pihalla temmeltää myös seuraava sukupolvi Kässejä, jotka ovat etunimiensä lisäksi perineet edellisiltä sukupolvilta myös rakkauden maahan.

Timo ja Liisa lunastivat isännyyden aikoinaan Heikki ja Annikki Kässiltä.

Kannattavuuskirjanpito, mistä Otto Tyyneä muistutti, on Suomen maatalousyritysten talouskehityksen seurantajärjestelmä, johon aineistoa on kerätty Suomessa vuodesta 1912 lähtien.

Mukana olevilta maatiloilta kerätään vuosittain tiedot tuotannosta ja taloudesta. ProAgrian ja Kauppapuutarhaliiton asiantuntijat tallentavat aineiston. Luonnonvarakeskus taas vastaa tietojärjestelmästä ja laskentamenetelmistä sekä tulosten julkaisemisesta. Aineistoa tuotetaan myös Suomen maatalouden yritysaineisto EU:n Farm Accountancy Data Network -tietojärjestelmään. FADN on koko EU:n laajuinen maatalouden kannattavuuskirjanpito.

Kannattavuuskirjanpitoon osallistuva tila on mukana osoittamassa Suomen maatalouden todellista tilaa: millaisia ovat tuotanto, laajuus, tulot ja kannattavuus. Tieto on tärkeä työkalu monessa asiassa, eikä nykyään vähiten EU:n rattaissa. Kannattavuustietoja hyödyntävät myös alan yrittäjät, neuvojat ja päättäjät.

ProAgrian maidontuotannon asiantuntija Anna-Maija Minkkinen saapui viime viikolla Vanhalan tilalle komean plakaatin ja kukkapuskan kera. Vanhalan tilalla on oltu mukana kannattavuuskirjanpidossa virallisesti yli 90 vuotta, mikä tarkoittaa monen monta raapustusta ja merkintää ruutupaperivihkoon, lomakkeisiin tai tietokoneelle.

– Vieläkin on mahdollisuus tehdä kirjaukset vaikka paperilla, mutta useimmat tekevät sen erilaisilla excel-taulukoilla. Työaikaseurantaan on jo valmistunut viime syksynä ProAika-ohjelma, joka ei vielä ole myynyt kovin hyvin. Uusi ohjelma ottaa aikansa ennen kuin tulee tutuksi, Anna-Maija Minkkinen kertoo.

– Meidän aikaan kirjaukset olivat luontevasti minun hommani ja minulla oli tapana tehdä se illalla viimeiseksi, työkirja oli sängyn vieressä, Liisa Stenman-Kässi muistaa.

– Kehittämisen varaa maatilojen käyttöön suunniteluissa ohjelmissa olisi. Esimerkiksi Minun maatilani -ohjelma on ihan karmea ja hidas, vaikka meillä on 100 megan valokuitunetti käytössä. Lisäksi tuntuu, että palautetta tai parannusehdotuksia ei kuulla, Pellervo Kässi lisää.

– Ensimmäinen lehmä Vanhalaan tuotiin Otto Kässin kotoa Kässistä ja se oli syntynyt vuonna 1917. Vuonna 1925 rakennettiin uusi navetta, jossa oli 10 parsipaikkaa, silloin maitotuotos oli 1800 kiloa lehmää kohden. Lypsykone Vanhalaan tuli vuonna 1948, Timo kertoo.

Mutta kun jotakin asiaa on sitkeästi ja ahkerasti tehty yli 90 vuoden ajan ja neljän sukupolven voimin, ei siitä ihan pienten vastoinkäymisten vuoksi luovuta. Vanhalan tilalla on aina rohkeasti otettu uutta tekniikkaa käyttöön. – Varsinkin edellinen sukupolvi, antaa Pellervo tunnustusta.

– Karjantarkkailuun tila liittyi vuonna -25 ja kannattavuuskirjanpitoon -28, Timo Kässi tietää kertoa.



Samalla kun kirjaukset ovat vuosikymmenet hyödyntäneet koko Suomen maataloutta, antavat ne perspektiiviä myös oman tilan kehityksestä. Kirjattavat tiedot ovat muuttuneet hurjasti.

– Nyt tuotos on noin 4-5-kertainen ja lypsyn hoitaa robotti, Ulla Heinonen lisää.

Virallisen osuuden jälkeen istuttiin pihapöytään visakoivun juurelle nauttimaan uusista perunoista, joissa maistui kesä ja viiden sukupolven työ.

Hanna Lahtinen