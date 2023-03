Terveydenhuollon syväosaaja

Anne Pihl on 54-vuotias palvelujohtaja Uuraisilta. Hänen perheeseensä kuuluu aviomies Kaukon lisäksi yhteensä 3+2 aikuista lasta ja neljä lastenlasta.

Hän pyrkii eduskuntaan kolmatta kertaa kristillisdemokraattien listoilta, koska kokee pystyvänsä edistämään keskisuomalaisten asioita laaja-alaisesti sekä poliittisen että ammatillisen kokemuksensa vuoksi. Toisaalta perhetilanne mahdollistaisi Helsinkiin siirtymisen juuri nyt täydellisesti.

Anne Pihl on Uuraisten kunnanvaltuuston varajäsen ja teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, hän toimii myös Keski-Suomen kristillisdemokraattisten naisten johtokunnassa.

Kesäisin Anne harrastaa mökkeilyä Nauttiaisen rannalla sijaitsevalla mökillä, moottoripyöräilyä ja erilaista liikuntaa fiilisten mukaan.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?

– Lähdin mukaan ehdolle kevään vaaleihin, koska koen että pitkä kokemukseni terveydenhuollon laajassa kentässä antaa erinomaiset valmiudet vaikuttaa.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?

– Poliittinen kokemukseni täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Olen toiminut sekä lautakunnissa, valtuustossa että kaupunginhallituksessa. Samoin hallintoneuvostotyöskentely on minulle tuttua.

Taustaryhmääni kuuluu moniammatillinen joukko eri ikäisiä ihmisiä ympäri Keski-Suomea.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mikä on sinun tärkein (tärkeimmät) teemasi?

– Tärkeimmäksi vaaliteemaksi noussee hyvinvointi ja terveys, sekä talouden epävakaus.

Kärkiteemani liittyvät myös edellämainittuihin. Eli hyvinvointi ja terveys – vaikuttavuus tehtävään työhön ja henkilöstön pito- ja vetovoimatekijät. Myös kouluhyvinvointia pitää parantaa. Toinen kärkiteema on huoltovarmuus: ruoan alkutuotannosta on huolehdittava. Ja kolmantena teemana hyvä talous. Velkaantuminen on saatava kääntymään laskuun.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?

– Keski-Suomessa on perinteisesti ollut paljon maataloutta, jonka, elinvoimasta täytyy pitää jatkossakin huolta. Toinen asia on sosiaali- ja terveydenhuolto. Hyvinvointialueiden rahoituksen valuvika on korjattava heti ensi vuonna uuden hallituksen ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Millä alalla olet asiantuntija?

– Terveydenhuolto on syväosaamisalueeni. Olen työskennellyt vuodesta 1988 terveydenhuollossa eri sektoreilla. Johtamiskokemusta on karttunut nyt 20 vuotta.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?

– Miten päästään irti velkakierteestä? Ilman radikaaleja keinoja tämä ei tule onnistumaan. Miten saadaan turvattua palvelualoille (sote, opetustoimi, ravintola-ala yms) riittävä, motivoitunut osaava henkilöstö ja miten saadaan pidettyä Suomi turvallisena maana?

Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?

– Koronan hoidosta eduskunta ja hallitus selvisivät alussa hyvin. Viimeisen vuoden aikana hallituksen rivit ovat selvästi repeilleet, mikä on aiheuttanut hämmennystä. Toisen asteen koulutusuudistus lähti etenemään hienosti, mutta uudistuksen maaliin saattaminen jäi kesken. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin rakentamisessa ei onnistuttu.

Lisäksi ruoan alkutuottajat jäivät tukien jaossa jalkoihin.

Epäkohta, johon haluat puuttua?

– Hyvinvointialueen rahoitusmalli.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?

– Kokoomus, sdp, perussuomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit .

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?

– Väsynyt, mutta onnellinen. Kaikkeni olen tehnyt ja se riittää!

Hanna Lahtinen