Jonna Linna on alle kolmekymppinen nuori yrittäjä Uuraisilta. Syyskuisena perjantaiaamuna hän laatoittaa rakenteilla olevan omakotitalon lattiaa Laukaassa. Laatat napsahtelevat tottuneissa käsissä kuin perunalastut oikeisiin muotoihinsa.

Aikaisemmalta ammatiltaan Jonna oli tarjoilija. Tulevaisuuden haaveet perheestä sai ajattelemaan, että työajat voisivat olla toisenlaisetkin. Niinpä hän opiskeli talonrakentajaksi ja valmistui vuonna 2016. Laatoittajaksi hän ajautui oman mielenkiinnon vuoksi.

– Tässä työssä näkee kädenjälkensä välittömästi ja saa myös aika näyttävää jälkeä. Laattavalikoima muuttuu koko ajan. Tällä hetkellä muodissa ovat isot laatat, varsinkin seinissä, mutta myös lattioissa. Myös värit ovat lisääntyneet, aina ei laiteta pelkkää valkoista tai harmaata, Jonna Linna kertoo.

Yrittäjyys ei ollut varsinainen tavoite, mutta niin vain pääsi käymään. Laatoitustyö Linna täyttää näinä päivinä jo vuoden.

– En vaihtaisi enää palkkatöihin. Keski-Suomen Yritysideasta sain hyvää palvelua ja apua yrityssuunnitelman tekemiseen, mikä oli oikeastaan haastavinta yrityksen perustamisessa.

Vaikka rakennusalalla ei juuri nyt mene kovin hyvin, ei Jonna Linnaa ole pelottanut, eikä myöskään uhannut työttömyys.

– Olen aina ajatellut, että oli ala mikä tahansa, niin tekevälle töitä löytyy. Jos on hiljaisempia aikoja, niin ei voi olla kovin ronkeli töiden suhteen, vaan pitää tehdä kaikkea. Laatoituksen lisäksi teen paljon muutakin, mm. lattia -ja kalusteasennuksia, huoneistoremonttikin onnistuu. Teen töitä aliurakoitsijana eri firmoille ja myös suoraan yksityisasiakkaille, hän kertoo.

Laatoitustyö Linna urakoi sekä uudis- että remonttikohteissa.

– Jos purkuhommia ei tarvitse tehdä, niin molemmat ovat yhtä mukavia, toki uudiskohteet usein hieman helpompia, Jonna kertoo.



Laatoitustyöt ovat talossa sellainen kohta, jossa ei hartiapankkirakentajankaan kannata oikaista. Jonnalla on esimerkiksi voimassa oleva vedeneristäjän sertifikaatti.

– Jos ilman sitä tekee ja sattuu vesivahinko, niin voi olla, että vakuutusyhtiö ei korvaa. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, mutta huolellinen pitää olla.

Laatoitustyö Linnan markkinointi on ollut melko hillittyä. Puskaradion kautta on löytynyt suuri osa töistä.

– Instagram on myös aika kova. Sitä kautta tulee pääosa omista asiakkaista, hän lisää.

Jonna Linna pitää huolta omasta jaksamisestaan esimerkiksi pelaamalla salibandyä KuuMissa.

– Oman harrastuksen myötä pääsee laittamaan pari kertaa viikossa aivot narikkaan, töitä riittää ja kotona vauhtia pitää yllä kohta 2,5-vuotias Eerika. Pyrin kahdeksantuntisiin työpäiviin. Joskus urakoin kerralla enemmän, mutta nopeus ei saa koskaan vaikuttaa laatuun. Toivon vain, että töitä riittää ja saan jatkaa samaan malliin. Laajentaa en halua, sillä hyvän työntekijän löytäminen on vaikeaa ja myös aika kallista. Minuun voi ottaa yhteyttä kaikenkokoisissa tarpeissa pelkkien silikonien vaihdoista kokonaisiin kylppäriremontteihin. Jos harkinnassa on ensi keväälle remonttia, kannattaa olla yhteydessä vielä tämän vuoden puolella. Maalaustöitä teen myös, mutta tapetoinnit delegoin mieluummin Efektimaalaus Nykäselle, Jonna Linna kertoo viitaten toiseen nuoreen rakennusalan naisyrittäjään Uuraisilla.

Keskinäisen kilpailun sijaan nuoret yrittäjät verkostoituvat ja mainostavat toisiaan.

– Seuraavaksi menen Päijänne Rakennuksen rivitalokohteeseen Palokkaan, siellä on paljon uuraislaisia rakennusalan ammattilaisia mukana.

Hanna Lahtinen