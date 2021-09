Teemakeittiöt vaihtoi omistajaa

Kauppahintaan kuului myös siivouskomerossa oleva sänky, kertoo TeemaKeittiöiden uusi omistaja Topi Saarelainen ja vihjaa, että varsin sitoutuneena hän aloittaa yrittäjän uransa.

Saarelainen on yrittäjänä tuore, mutta keittiöalalla konkari. Hän työskentelee teknisenä asiantuntijana kangasniemeläisessä Josadoor Oy:ssä, jonka päätuote on kalusteovien valmistus. Josadoorin puolestaan omistaa Hahle Oy, jonka tuotevalikoima on vieläkin laajempi. Yrittäjä Tiaiseen hän sai ensikosketuksen vuosia sitten, jolloin tuore keittiöyrittäjä nouti aamukuudelta itse tuotteita ruosteisella Hiacellaan. Noista ajoista yrityksen liikevaihto on kasvanut noin puoleen miljoonaan.

– Arvostan alan tuntemusta korkealle, uskon että yrittäjyys tulee Topille tutuksi käytännön kautta, myyjä Matti Tiainen kertoo.

– Ajatus yrittämisestä on ollut jo pitkään mielessä, esimerkiksi metsäalalla. Olen myös katsellut mahdollisesti myynnissä olevia yrityksiä, mutta näin hyvää ja minulle sopivaa ei ole aikaisemmin kohdalle sattunut, Topi Saarelainen sanoo.

Omistajanvaihdosprosessi alkoi jo helmikuussa, kun Matti Tiainen pisti Facebook-päivityksen, jossa etsii yhteistyökumppania tai ostajaa. Seuraavana päivänä Saarelainen soitti ja homma alkoi etenemään. Niin monta muuttujaa matkassa kuitenkin on ollut, ettei mitään ole tehty hätiköiden.

Teemakeittiöiden toimipiste sijaitsee historiallisesti arvokkaassa miljöössä vanhassa naulatehtaassa Vaajakoskella. Kiinteistö eriytettiin yrityksestä, eikä sen omistajuus siirtynyt kaupan mukana, vaikka toiminta samoissa tiloissa jatkuukin. Kaupat tehtiin liiketoiminnasta, mikä tarkoitti käytännössä Saarelaiselle uuden yrityksen perustamista, jolle TeemaKeittiöiden sopimukset, liittymät ja muu toiminta siirrettiin. Myös Finnveran tuki on yrityskaupan kannalta olennaisen tärkeä.

Jatkuvuuden kannalta tärkeintä on, että osaava henkilökunta eli keittiösuunnittelijat Ulla Hokkanen ja Mikko Tiainen jatkavat edelleen. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole omia asentajia. Päätoimiala on keittiöiden suunnittelu ja valmistus eri komponenteista yhteensopivaksi. Asiakaskunta on tällä hetkellä enemmän rakennusliike- kuin yksityispuolella, mutta uusi omistaja harkitsee vielä, onko näin myös tulevaisuudessa.

Topi Saarelainen on neuvotellut nykyisen työnantajansa Josadoorin kanssa pelisäännöt selviksi ja jatkaa ainakin toistaiseksi myös palkkatyössä, mutta pyrkii irrottamaan viikosta yhden palkattoman päivän yrityksen hoitoa varten. Kuntapolitiikassakin toimiva Saarelainen teki myös sillä saralla valintoja, eikä tarttunut tarjolla olevista aivan eniten aikaavieviin vastuupaikkoihin.

– Haaveissa on, että pystyn myöhemmin irrottamaan yritykselle myös toisen päivän viikosta ja pikkuhiljaa hallitusti kasvattamaan liikevaihtoa. Minulla on paljon ideoita ja näen monia mahdollisuuksia kehittää toimintaa, Saarelainen sanoo. Ensimmäinen asia, mihin hän aikoo tarttua, on markkinointi.

Matti Tiainen myöntää, että yrityksen taloudellinen tilanne ei juuri nyt ole aivan niin hyvä kuin se voisi olla. Suurin syy tähän on, että yrittäjyyskuviot Toivakassa ovat kaapanneet suuren osan Tiaisen huomiosta.



– Koin huonoa omaatuntoa siitä, että minun kiinnostukseni laimeneminen haittasi myös työntekijöideni työhyvinvointia. Molemmat ovat monipuolisia ja joustavia, joten heidänkin kannaltaan näin parhaaksi vaihtoehdoksi myydä yrityksen, hän sanoo.

– Ihan hyvillä mielin olemme. Odotukset ovat kovat Topia kohtaan, Mikko Tiainen sanoo.

TeemaKeittiöistä on silti hiukan haikea luopua ja Matti Tiainen toivoo vilpittömästi yritykselle erityisen valoisaa tulevaisuutta. – Minusta olisi hienoa kertoa vuosienkin päästä, että TeemaKeittiöt on minun perustamani, hän sanoo.

Nyt hän aikoo keskittyä perheeseen ja liiketoimintaan Toivakassa. Hullunrohkea idea ostaa vanha palvelukeskus ja remontoida se asunnoiksi, hostelliksi ja liiketiloiksi on osoittautunut koronan kestäneeksi menestykseksi. Toivakan imagonkin nousua hanke on tukenut ja tämä on myös huomioitu. Matti Tiainen valittiin vuoden 2020 yrittäjäksi alkuvuodesta ja Vakkahenkilöksi nyt kesällä.

– Kyllä huomionosoitukset sitouttavat minut jotenkin entistä enemmän Toivakkaan, hän myöntää.

