Täyden palvelun taksi erilaisille asiakkaille

Jari Kokkilan, 48, vieressä on Volkswagen Crafter tilataksi. Se seisoo lumisessa maisemassa upeana ja vielä ilman yrittäjän logoa mustankiiltävänä ja uutuuttaan hohtavana. Auto on Jarille uusi, mutta autoilijana hänellä on pitkät perinteet. Pappansa Eino Linnan ja isänsä Matti Kokkilan jäljissä hän pyörittää rattia jo kolmannessa polvessa.

Jarin taksi on vähän kuin erehdyksessä pienemmän auton sijasta ostettu, mutta jo nyt onnelliseksi erehdykseksi havaittu. Suunnitelmissa ollut sähköautokin jäi toiseksi.

Auto on tullut asiakkaiden mukaan tarpeeseen. Taksissa on omat paarit, jotka voi säätää eri asentoihin makuuasennosta puoli-istuvaan aina asiakkaan mieleiseksi. Silloin kun paareja ei tarvita, taksiin mahtuu kahdeksan aikuista pehmeille istuimille.

Sukkelasti autoon saa toisenkin tärkeän välineen. Jari ottaa esille auton mukana kulkevan kokoontaitettavan pyörätuolin ja vie sen auton takaosan taakse. Toimittaja saa istua tuoliin ja tuoli työnnetään liuskalle, ja siitä hissi nostaa tuolin ja asiakkaan sisälle autoon. Näin asiakkaan haku asunnosta saakka onnistuu vaivattomasti. Asiakas voi taksia tilatessaan tarvittaessa toivoa noutoa sisältä pyörätuolilla. Autoon mahtuu yhtä aikaa kaksi pyörätuolia.

Viime marraskuussa Jari hakeutui taksiyrittäjäkoulutukseen. Yrittäjäksi Jari päätti ryhtyä muutaman vuoden harkinnan jälkeen ja asiakkaiden ja ystävien kannustamana perusti Taksi Kokkila Oy:n.

– On hienoa, ja mieluisasti yllättävääkin, että asiakkaat ovat löytäneet minut ja minä asiakkaat. Vastaanotto on ollut tosi positiivinen, sanoo Jari.



Valtaosa Jarin kyydittävistä on terveydenhoitoa hakevia. Heille auto on kelataksi, eli toivetaksi, kun tilatessa muistaa numerot 4033.

Mutta on toki muitakin tarvitsijoita. Uuraisten alueella auto palvelee myös VPL-korttiasiakkaita. Vammaispalvelulain mukaista vaikeavammaisten VPL-kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Oman ryhmänsä muodostavat matkalle tai viihteelle lähtevät ja ”baariasiakkaat”. Auto lähtee kyytiin ympäri vuorokauden.

– Tähän ammattiin hakeutuu auttamisen halusta, mutta muutenkin tykkään autolla ajamisesta ja asiakkaiden kohtaamisesta, painottaa Jari.

Taksijärjestelmä on kokenut isoja muutoksia viime vuosina. Uutta systeemiä Jari ei rupea moittimaan koska sitä on jo osittain korjattu oikeaan suuntaan. ”Taksisote” on tiputtanut kela-ajojen hintoja 30 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Asiat muuttuvat toivottavasti parempaan suuntaan tulevaisuudessa.

Kokkilan taksi on perheyritys. Avopuoliso Tanja hoitaa markkinoinnin ja taloushallinnon. Logo ja kotisivut on suunniteltu yhdessä.

Lisätietoja: taksikokkila.fi

Tellervo Lehtoranta