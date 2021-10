Tatuointi on tätä päivää

Tatuointien suosio on ollut vuosia tasaisessa kasvussa. Yhä useampi haluaa iholleen mieleisensä kuvan ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin on tatuoitavia. – Tatuointi on ihoon kiinnitetty taulu, taideteos, joka pysyy kantajansa mukana loppuun saakka, sanoo Hanne Pakkanen, tatuoija Uuraisten kirkonkylästä. Hänen tatuointistudionsa on juuri muuttanut Uuraisille.Kuvan saa itsekin suunnitella, mutta se ei ole pakollista. Hanne suunnittelee jokaiselle asiakkaalle kuvan asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin jokainen kuva on uniikki, vain sinulle tehty.

Useimmiten Hannen asiakas on kolmekymppinen tai yli, pääsääntöisesti työssäkäyvä aikuinen ihminen. Hannea ihastuttaa, että nykyisin myös ikäihmiset ottavat tatuoinnin. Hannen vanhin asiakas on ollut 78-vuotias. Hän halusi perhosen kuvan nilkkaansa. Alle 18-vuotiasta Hanne ei tatuoi.

Tatuointien kallis hinta karsii asiakkaita, sillä tatuoinnit ovat ehtaa käsityötä ja taidetta. Tatuointien suunnitteluun ja piirtämiseen kuluu suurin osa koko prosessin ajasta. Pienen kuvan saa sadalla eurolla, viidellä sadalla jo paljon suuremman.

Tatuoinnit Hannea ovat kiinnostaneet jo ala-asteikäisestä tyttösestä. Alkusysäyksen tatuoimiseen hän sai sisareltaan. Sittemmin Hanne on opiskellut ja seurannut alati kehittyvää alaa kehittäen samalla itseään. 14 vuoden kokemuksella Hanne osaa jo monet niksit, kikat ja erilaisten ihojen ominaisuudet, mikä sopii kenellekin.



Tatuointiin tuleva esitäyttää kaavakkeen, jossa kysytään sairauksista ja allergioista, jotka voivat vaikuttaa tatuointia tehdessä tai paranemisvaiheessa.

Tatuointi on avohaava, jota pitää hoitaa huolella. Aluksi iho voi punoittaa ja vähän turvota ja tuntua kipeältä, mutta tasoittuu muutaman päivän sisään ja värit kirkastuvat.

Tatuoinnin hoitamiseen kuuluu puhtaanapito sekä rasvaus. Aamuisin tatuointi huuhdellaan lämpöisellä vedellä, iltaisin miedon saippuan kanssa. Sitten alue rasvataan hyvin ohuelti. Juuri tähän tarkoitukseen kehitettyä rasvaa asiakas saa ostaa Hannelta mukaansa.

Hannen työ on tarkkaa työtä. Työhön käytetään monia erilaisia neuloja, joille jokaiselle on oma tehtävä. Mustat tarkat rajat vaativat erilaisen neulan kuin värittäminen.

Aikaa myöten värit kuvioissa vähän haalenevat. Se on luonnollisesta ihon uusiutumisesta johtuva seuraamus. Tatuoinnit eivät kuitenkaan kulu pois. Tatuoinnin poistaminen onkin taas eri juttu. Se on yleensä kivuliaampi, kuin itse tatuoiminen, joka tuntuu pieninä pistoina iholla. Tatuoinnit voidaan kuitenkin nykyään myös peittää uudella tatuoinnillä, mikäli esimerkiksi nuoruudessa otettu kuva ei enää aikuisena miellytä. Joka suhteessa muutenkin ala on kehittynyt yhä nopeammaksi ja kivuttomammaksi.

Pakkasen pieni perhe asuu nykyään Uuraisilla, Uuraisten vanhassa putkassa. He viettivät ensin paljon aikaa Hannen siskon luona ja mieltyivät kuntaan suuresti, joten päättivät jättää Jyväskylän hektisyyden taakseen. Muutosta helpotti se, että Hanne oli tavannut työnsä tiimoilta Kauneushoitola Sievän pitäjän Jonnan ja Jonna kutsui Hannen kesällä pariksi viikkoa Uuraisille tatuoimaan halukkaita. Nyt Jonna lainaa tilojaan tarvittaessa Hannelle. Tatuointistudio Pakkanen palvelee asiakkaita vain ajanvarauksella. Yhteydenotot tapahtuvat Facebookin tai Instagramin kautta, joissa tatuointistudiolla onkin jo mukavasti paikallisia seuraajia.

Hanne on itse herttaisuus. Hän ohjaa käsiteltävän asiakkaan hoitopöydälle, kyselee tuntemukset ja kertoo mitä milloinkin tekee.

Tatuointiin tuleva asiakas on aina tosissaan ja haluaa laadukkaan pysyvän jäljen ihoonsa. Siksi Hannen käsittelystä nousee tyytyväinen asiakas.

Tellervo Lehtoranta