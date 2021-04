Tasapaino tukee jalkaterveyttä

Sairaanhoitaja, haavanhoitaja ja jalkahoitaja Johanna Heikkinen on terveydenhoitoalan pitkän linjan konkari, mutta tuore yrittäjä. Vuoden alussa perustettu Jalkahoitola Tasapaino palvelee asiakkaita Jyvässeudulla.

– Valmistuin jalkahoitajaksi viime joulukuussa. Olen toiminut kotisairaanhoitajana Jyväskylän kaupungilla 14 vuotta ja niistä viimeiset seitsemän vuotta Vaajakosken kotihoidossa. Olen opiskellut haavahoidon asiantuntijan erikoistumisopinnot vuonna 2018 ja jalkahoidon opintojen aikana vahvistui haave oman yrityksen perustamisesta. Jalkahoitola Tasapainon liiketoimintasuunnitelma syntyi opintojen lopussa osana opintokokonaisuutta ja yritys aloitti toimintansa tammikuussa 2021, Heikkinen kertoo.



Yritys tarjoaa jalkaterveyttä tukevaa jalkojen hoitoa ja hierontaa sekä haavanhoitoa koti- ja laitoskäynnein.



– Asiakkaan kotona tapahtuva hoito on lähellä sydäntäni. Hoitokäynneillä pyrin lisäämään asiakkaan tietoutta jalkaterveyden kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta hyvinvointiin. Toivon, että aiemmasta ammatista on apua ja näin ollen pystyn luomaan miellyttävän ja turvallisen hoitotilanteen asiakkaan kotiin.

Työskennellessään kotihoidossa Heikkinen näki, että kotikäyntinä toteutettavalle jalkojen hoidolle on tarvetta. Monet ongelmat liikkumisessa ja perussairauksien hoitotasapainon haasteissa liittyvät jollain tavoin jalkaterveyden pulmiin.

Ammattitaidon karttuessa oman yrityksen perustaminen tuntui hyvin luontevalta. –Vuoden ajan tein ajatustyötä ja säännöllisestä palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen vaati kuitenkin tarkkaa arjen ja talouden uudelleensuunnittelua. Markkinointi ja oman palvelun myyminen tuntuivat, ja tuntuvat edelleen, haastavilta.

Kannustusta hän sai siitä ajatuksesta, että pystyy tarjoamaan asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa räätälöidyn palvelun. Lisäksi oman työn suunnittelu ja organisointi tuo turvaa ja jaksamista arkeen.

Tasapaino tarjoaa erillisiä haavanhoitokäyntejä, mutta niitä varataan suhteessa vähän. Haavanhoito on hyvin yleistä käyntien yhteydessä ja sen vuoksi osaamista tarvitaan myös jalkahoitajan työssä.

Jalkahoitajalle varataan hyvin usein aika vasta silloin, kun jalkojen alueella on jo ongelmia.



– Asiakkaalla voi olla kipua, virheasentoja tai paksuuntuneet kynnet. Monesti hoitokäynnin edetessä huomataan, että jalkojen alueelle on kerennyt syntyä paineen tai hankauksen aiheuttama haava. Haavat voivat olla kovettumien alla tai esimerkiksi varpaiden päällä tai päissä, Heikkinen kuvailee.

Asiakkaat ovat usein tyytyväisiä, kun kipu saadaan hoidettua pois ja haava lähtee paranemaan. Jatkoa ajatellen on tärkeä asiakkaan kanssa yhdessä löytää syy haavojen synnylle ja muistuttaa asiakasta omahoidon tärkeydestä.

– Omahoito-ohjeet jäävät asiakkaalle kirjallisena kotiin ja asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa soittaa, jos joku asia jää mietityttämään.

Työnsä kautta Heikkinen pääsee tapaamaan eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, sillä hoitolan asiakaskunta on monenkirjava.

– Nuorin asiakkaani on 8-vuotias ja iäkkäin on 105-vuotias. Jalkaterveys on tärkeää jokaisessa elämänvaiheessa ja jokaisen jaloilla on erilainen tarina kerrottavanaan. Jalkojen omahoito-ohjeita otetaan usein kiitollisina vastaan ja se antaa iloa tässä työssä. Oman työn suunnittelu on ihanaa ja olen onnellinen siitä, että saan vastata asiakkaan toiveisiin myös käyntiajankohtia ajatellen. Olen ollut kiitollinen siitä, miten hyvin kotikäynnit on otettu vastaan ja asiakkaat ovat luoneet lämminhenkisiä hoitotilanteita koteihinsa. Kotikäyntejä on mahdollista saada myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Virka-ajan ulkopuolella olevien palveluiden hintaan lisätään viiden euron maksu. – Minulta on pyydetty hoitoa osaksi vauvakutsuja, pienimuotoisia polttareita ja myös paikallisen yrityksen tiloihin on kokoontunut useampi jalkahoitoa tarvitseva ja siitä on saatu luotua jalkahoitohetki työpäivän lomassa.

Jalkojen ongelmia on helppo ennaltaehkäistä kotikonstein, ja suurin syy pulmien syntyyn löytyy usein väärän mallisista kengistä.



– Pienet, epäsopivat kengät altistavat virheasennoille, hankaumille ja jopa haavoille. Kenkien valintaan saat ohjeistusta kotikäyntien yhteydessä. Jalkojen päivittäisen pesun, huolellisen kuivauksen ja rasvauksen yhteydessä olisi hyvä tarkistaa jalkojen ihon kunto ja kynsien terveys. Omalle iholle sopivan jalkarasvan löytäminen on tärkeää. Rasvan valinnassa auttaa ammattilainen. Mikäli säännöllinen omahoito on haasteellista tai ei tunnu riittävän, ota rohkeasti yhteyttä jalkahoitajaan, Johanna Heikkinen kannustaa.

Jenni Partanen