Tarjolla kaikkea irtomaidosta aseisiin

Vuonna 1915 perustettiin Uuraisten Osuuskauppa. Sen haaraliikkeet nousivat Kyynämöisille ja Höytiälle vuonna 1929. Seuraavana vuosikymmenenä sivumyymälät saatiin myös Jokihaaraan ja Kangashäkkiin.

Kirkonkylän liike sijaitsi aluksi vanhaa Kansakoulua vastapäätä. 50-luvun lopulla rakennettiin uusi kaupparakennus, joka on yhä pystyssä. Se on pysynyt muuttumattoman näköisenä, lukuun ottamatta toisen kerroksen ikkunoita, jotka on vaihdettu pienempiin. Tässä Lähikuukan kiinteistöissä palvelevat tänä päivänä kansalaisopiston kutomapiiri ja Eijan Kirppis.



Maaliskuussa vuonna 1964 Yrjö Hiekkanen oli 16-vuotias, kun hän marssi Uuraisten Osuuskauppaan töihin. Aiemmin hän oli paiskinut isänsä kanssa metsänistutuksilla ja tukkisavotoilla.

Justeerisaha vaihtui myyjän pukuun, mutta kolme vuotta myöhemmin armeijaan lähtö katkaisi hetkellisesti hänen alkavan myyjän uransa. Kotiuduttuaan Hiekkanen palasi Uuraisten kauppaan ja oli siellä aina vuoteen 1972 asti.

– Hoidin myyjän hommia ja loppuaikana olin myös osastonhoitajana rautamaataloudessa. Tämä osasto sijaitsi kaupan alakerrassa, aivan kuten elintarvikeosastokin. Yläkerrassa myytiin puolestaan kankaita, vaatteita ja lankoja.

Tien toisella puolella sijaitsi vielä saman liikkeen kirjakauppa sekä kemikalio-osasto. Omat varastotilat löytyivät päärakennuksen takaa.

– Toistakymmentä työntekijää oli meillä. Löytyi muun muassa pari autokuskia, useita myyjiä ja kirjanpitäjä, Hiekkanen muistelee.

Kuskit hakivat rakennustarvikkeita Jyväskylästä Uuraisille, ja Saarijärven juna-asemalta noukittiin puolestaan lannoitteet ja kalkit. Hiekkanen oli kiireisinä aikoina kuskien mukana ojentamassa heille auttavia käsiään.

– Saarijärveltä tulevat tavarat pyrittiin myymään ennakkoon. Tuotteiden hakemisen jälkeen kuskit kiersivät kuorma- ja pakettiautoilla ympäri pitäjää viemässä tarvikkeita ihmisille. Käsin he purkivat raskaimmatkin tiili- ja sementtikuormat, Hiekkanen kertoo.

Osuuskaupan autoilla täydennettiin joka viikko myös sivumyymälöiden kuivaelintarvike-, maatalous- ja rautatavaravarastoja.

UURAISTEN KESKUSTAN MYYMÄLÄSTÄ sai kaiken, mitä ihminen saattoi tarvita. Hiekkasen mukaan sieltä löytyivät kaikki mahdolliset rakennustarpeet ja työkalut sekä elektroniikkaa, kuten televisioita. Myös maatalouskoneita oli tarjolla äkeistä auroihin. Hankkija-liikkeen kautta kuntalaisille kaupattiin jopa Massey Ferguson -traktoreita, viljankuivureita ja leikkuupuimureita. Ne laskutettiin Osuuskaupan kautta.

Myynnissä oli myös rajumman luokan vehkeitä, kuten kasvintorjunta-aineita, räjähteitä, aseita ja niiden patruunoita. Näiden ostamiseen täytyi olla nimismieheltä saatu lupa, ja myös myyjillä oli oltava asianmukaiset kurssit suoritettuina.

– Valmet-haulikoiden lisäksi meillä oli venäläisiä malleja sekä pienoiskivääreitä ja kivääreitä. Aseiden kanssa oli mahdollista käydä myös vaihtokauppaa, Hiekkanen kertoo.



Ruokatarvikkeet oltiin jaettu kahteen ryhmään. Kuivapuoleen lukeutuivat esimerkiksi sokerit ja jauhot, kun taas tuorepuolella tarjoiltiin kaikkea lihasta maitoon. Maitoa sai vielä 60-luvun alussa ostettua irtotavarana.

Hiekkasen mukaan paikallisia tuotteita ei ollut paljoa myynnissä, mutta joka syksy Osuuskauppa vei Uuraisilta perunaa Keski-Suomen Keskussairaalaan. Nämä potut kerättiin talteen useasta talosta.

Kun Hiekkanen aloitti myyjänä, Suomessa tehtiin 48-tuntista työviikkoa, ja sunnuntai oli ainoa vapaapäivä. – Sosiaalinen kanssakäyminen oli tärkeää, koska lähes kaikki asiakkaat olivat Uuraisilla tuttuja.

Vuonna 1972 Uuraisten Osuuskaupasta tuli osa Osuusliike Keskimaata. Samalla kirkonkylän kaupan liikkeenhoitaja vaihtui Pentti Takalasta Veikko Muhokseen, joka oli ollut myyjänä liikkeessä vuodet 60-64. Vallanvaihdon aikoihin Muhos oli Höytiän myymälänhoitajana, jonka hänen jälkeensä otti hoitoonsa Olavi Kivi.

60-luvulla Uuraisten kirkonkylällä oli pienellä alueella monta myymälää. Osuuskauppaa vastapäätä sijaitsi Hännisen kauppa, ja nykyisen Helluntaiseurakunnan tienoilla oli Esa Paanalan kauppa. Myös Olavi Airakselalla oli yksityiskauppa. Keskustassa sijaitsi vielä Osuustukkukauppa Mäki-Matti. 70-luvulla avattiin Kettusen K-Kauppa.

– Kyllä silloin vähän näkyi se, että jotkut pitivät Mäki-Mattia enemmän työväelle suunnattuna ja kävivät vain siellä, Hiekkanen muistelee.

Yrjö Hiekkanen muutti itse Jyväskylään vuonna 1972, jolloin hän meni myyjäksi Sokokselle urheilu- ja vapaa-ajan osastolle. Siellä hän viihtyi vuoteen 2011 asti, jolloin mies jäi eläkkeelle. Näin 47 vuotta kestänyt myyjän ura sinetöityi.

Osuuskauppa Keskimaa pysyi Uuraisilla samassa osoitteessa, tosin Uuraisten Osuuskaupan nimi vaihtui Saleksi, aina vuoteen 1996 saakka, jolloin Sale rakennettiin nykyiselle paikalleen.

Eetu Salmi