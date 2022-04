Tapahtumajärjestäjät: kesän yleisötilaisuusilmoitusten jättöaika on nyt!

Maailma on jälleen avautunut ja kesän tapahtumien suunnittelu on kiihkeimmillään. On hyvä muistaa, että erilaisten lupien käsittely ottaa virkamiehiltä ja poliisilta aikansa ja että ne käsitellään pääsaantöisesti saapumisjärjestyksessä.

Toimi siis ajoissa, mikäli mielit kesälle esimerkiksi anniskelulupaa Avilta, teet tapahtumailmoitusta poliisille tai pelastussuunnitelmaa pelastuslaitokselle. Useimmat ilmoitukset voi jättää myös verkossa.

Poliisi muistuttaa, että kesän yleisötilaisuusilmoitusten jättöaika on nyt.

Jääkiekon MM-kilpailut Tampereella toukokuussa ja Rallin MM-osakilpailu Keski-Suomessa elokuussa ovat kaksi suurimmista yleisötilaisuuksista Suomessa tänä vuonna. Molemmat järjestetään Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Ja nämä kaksi ovat vain esimerkkejä tulevan kesän tapahtumista, tuhansien yleisöjä kerääviä tapahtumia järjestetään alueellamme kesän aikana kymmenittäin ja pienempiä sadoittain.



Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Yleisötilaisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. Kun yleisötapahtumaa järjestetään, pitää siitä tehdä ilmoitus poliisille. Lisätietoa ja ohjeita mm. siitä, millaisista tapahtumista poliisille pitää ilmoittaa, löydät poliisin verkkosivuilta.



Kaikki yleisötilaisuusilmoitukset, myös pienien tapahtumien osalta, käsitellään poliisin lupahallinnossa. – Teemme tarvittaessa päätöksen, jossa annamme tilaisuuden järjestäjää sitovia ohjeita ja määräyksiä turvallisuuteen liittyen. Järjestäjä vastaa aina tapahtuman turvallisuudesta, poliisista kerrotaan.



– Pandemian aika on nyt ohi ja se näkyy ruuhkina poliisin lupahallinnossa. Tapahtumien määrä tulee olemaan erittäin suuri, kun kahdelta edelliseltä kesältä siirrettyjä tai peruttuja tilaisuuksia aletaan nyt järjestämään. Tapahtumajärjestäjien kannattaakin olla jo nyt liikkeellä poliisin suuntaan, lupapäätösten käsittelyajat tulevat varmuudella venymään. Poliisi on mahdollistanut sähköisen asioinnin lupahallinnossa, ja myös yleisötilaisuusilmoituksen voi tehdä verkossa poliisin sähköisessä asioinnissa. Käyttäkää sitä mahdollisuutta nyt.

Kuvassa Uuraisten urheilukentän avajaisten suunnittelutyöryhmä.

