Tanhupallo pääsi uuteen pihattoon

Ala-Kässin tilalle Uuraisten kirkonkylään on valmistunut uusi pihatto. Tanhupallo, Taikina, Taru ja kaksikymmentäseitsemän muuta omiksi lehmiksi kasvatettavaa eri-ikäista vasikkaa ja hiehoa on saanut uudet ja ajanmukaiset tilat, jossa he voivat varttua täysikasvuisiksi lypsylehmiksi. Koko pihatto alusta loppuun on uuraislaisen työn tulosta.

– On hienoa, että Uuraisilta löytyy niin monenlaista tekijää ja osaavaa yrittäjää. Kaikkien etu on, että työvoima tulee läheltä, sanoo Ala-Kässin tilan emäntä Erja Hoppula.

Sekä Erja että hänen miehensä Ari Kauppinen oivat kovin helpottuneita, kun pihatto nopealla neljän kuukauden aikataululla valmistui.

– Uusi pihatto tuntuu tilipussissa vain miinuksena, mutta oloa sen valmistuminen on suuresti helpottanut. Työn tulos myös motivoi jatkamaan. Navetoita valmistuu tosi vähän nykyisin ja se kertoo alan kannattavuudesta. Maatalousyrittäjyys on kova laji, eikä tekijöitä niin vain tule lisää. Päinvastoin. Maidon ja lihan tuottajat vähenevät koko ajan.

Erjan luokkakaveri Tapio Vihtamäki Rakennuspalvelu Vihtamäestä sai eteensä rakennusinsinööri Tapio Myllylän piirustukset ja ryhtyi uuraislaisine miehineen töihin.

– Työ oli normaalia rakennustyötä. Vaikka pihattoa ja navettaa ei olla tehtykään ennen, niin lantalan teosta on kokemuksia. Ihan hyvä oli tällä mäellä tehdä työtä, kertoi Vihtamäki.

Ala-Kässin uusi pihatto on korkealla mäellä, josta on kaunis näköala alas kirkkolaaksoon. Rakennuttajat Erja Hoppula ja Ari Kauppinen kiittävät Tapio Vihtamäkeä ja muita rakentajia upeasta uuraislaisesta työstä.

Uuden pihaton kaikki kaivutyöt teki Kaivutyö Salmela Oy. Kaikki työmiehet ja autonkuljettajat olivat lähiseudulta, valtaosa Uuraisilta. He huolehtivat pohjatöistä, elementtien nostosta ja toimittivat monenlaiset maa-ainekset kuten murskeet, sorat, hiekat ja singelit eli somerot sekä rakennustarvikkeet putkia ja anturoita myöten.

– Usein ei eteen tule navetan rakentaminen. Tämä vuosi on poikkeus, kun työn alla oli kaksi. On upeaa saada työskennellä kotiseudun yrittäjien hyväksi ja uskoakseni tunne on molemminpuolinen, kertoi Leena-Kaisa Flyktman Kaivutyö Salmelalta.

Sähköistyksestä vastasi Sähkö-Teven Teuvo Rantanen. Hän on sähköistänyt lukuisia navetoita ja karjasuojia, robottinavettojakin, mutta ennen Ala-Kässin navettaa oli pitkä tauko. – Ei työtä kummempaa. Toki on valtavan hyvä, kun työntekijä on omasta kunnasta.

Ala-Kässin pihattoa voidaan huoletta kutsua uuraislaisen työn taidonnäytteeksi. Se on punainen komea rakennus, joka istuu saumattomasti pihapiiriin Ikkuna-aukkojen ympärillä on valkoista ja sinisiä sävyjä löytyy seinistä ja ovista. Rakennukseen liittyy metalliaidalla varustettu ja hiekoitettu iso karjan liikkumisalue. Karja tarkenee pihatossa ympäri vuoden.

Tellervo Lehtoranta