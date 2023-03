Uuraisten kunta sai vastaanottaa 22.3.2023 merkittävän palkinnon Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriltä.

Vuosittain rasisminvastaisella viikolla palkitaan Ennakkoluuloton edelläkävijä. Se voi olla yritys tai yksityinen henkilö, joka toiminnallaan on edistänyt tasa-arvoa.

-Tänä vuonna ei ollut minkäänlaisia valinnanvaikeuksia, vaikka alue on suuri ja ehdokkaita paljon. Kunta on koordinoinut seurakuntien, yhdistysten ja kunnan eri sektorien yhteistyötä esimerkillisellä tavalla. Olette rohkeasti ja ennakkoluulottomasti edistäneet ihmisten arvostavaa ja yhdenvertaista kohtelua ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Olen kuullut, että alussa totesitte, että tämä homma hoidetaan sitten hyvin! Ja niin todellakin olette tehneet, totesi toiminnanjohtaja Tero Hintsa luovuttaessaan kunniakirjaa. Luovutustilaisuudessa oli mukana myös ohjelmajohtaja Jooel Niittynen ja maahanmuuttotyön asiantuntija Milla Ukkonen, sekä runsas edustus siitä ryhmästä, jolla palkinnon arvoista yhteistyötä on tehty.

-Tunnustus on ainutlaatuisen sydäntälämmittävä. Kaikki lähti lähimmäisenrakkaudesta ukrainalaisia kohtaan, motivaatio oli kaikilla korkealla alusta alkaen. Uuraisten kunnan arvot ovat inhimillinen,

hyväntuulinen ja uudistuva. Tällä toiminnalla olemme toteuttaneet noista jokaista. Olemme saaneet mukaan myös venäläisiä henkilöitä, jotka ovat halunneet auttaa ukrainalaisia, sekin on suorastaan liikuttavaa, totesi kunnanjohtaja Juha Valkama.

Kunnan, seurakuntien, Lions Clubin ja SPR:n mukana olleet ihmiset kokevat myös itse saaneensa ja saavansa paljon iloa uusista uuraislaisista.

-Olemme saaneet kokea paljon uusia, elämäämme rikastuttavia asioita. Tämä kaikki on tuonut meille uutta avoimuutta myös toisiamme kohtaan. Olemme järjestäneet juhlia, olemme oppineet, että kielimuurin voi ylittää, olemme saaneet paljon positiivista pöhinää kylälle, totesi Uuraisten SPR:n puheenjohtaja Mirja Kaartinen.

Hyvän tuulen pajan Tiia Poikonen iloitsi palkinnosta.

Suuri ilon aihe ovat myös lapset.

-Meillä Kyynämöisten koulussa opiskelee yhdeksän ukrainalaista lasta ja he ovat meille hyvin rakkaita ja kallisarvoisia, heissä on tulevaisuus, lisäsi koulunkäynninohjaaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari Rimmi

Työ jatkuu, nyt Uuraisilla toimitaan ukrainalaisten kotoutumisen hyväksi, tässä olennaisena osana on työllistyminen.

Artikkelikuva: Ukrainalaisten kotouttaminen on entisestään tiivistänyt myös seurakuntien yhteistyötä. Vasemmalta Heikki Tukiainen, Sirkka Kekkonen, Henna Parhiala, Liisa Finch, Terhi Tukiainen, Timo Koivisto ja Antti Toivio.

Hanna Lahtinen