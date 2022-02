Talvimyrsky tuhosi kasvihuoneen Puurusen Puutarhalla

Lunta on tänä talvena riittänyt ja suuri osa siitä on tullut taivaalta alas kovan tuulen saattelemana. Puurusen Puutarhalla Kotaperällä puhalsivat pari viikkoa sitten ankarat tuulet ja jälki on sellaista, että kyseessä olivat myös muutoksen tuulet, ainakin ensi kesän suunnitelmia koskien. Vähältä piti, ettei koko puutarhan pitkä ja kunniakas historia päättynyt kertarysäyksellä.

Lumityöt oli tehty perusteellisesti edellisenä viikonloppuna: lumet ajettu kasvihuoneiden ympäriltä, kaadettu ”lumiseinät”, jotka nojasivat muovia vasten ja pidetty lämpöä kasvihuoneissa, että lumet tulevat katoilta alas. Puutarhan väki ei keksi, mitä olisi voinut enemmän tehdä tuhon estämiseksi.

– Olisiko pitänyt vahtia yö lapion kanssa kasvihuoneen katolla? Syksyllä vaihdetut muovit ja korjaustyöt rysähtivät kertaheitolla kaaosmaisesti kasaan. Alkujärkytyksestä toivuttuani ajattelin, että ”tämä oli nyt tässä”. Kokosin kuitenkin itseni ja ajatukseni ja tein uudet toiminta- ja viljelysuunnitelmat, kertoo järkytyksestä toipuva yrittäjä Sanna Puurunen-Kivelä.

– Jäljellä olevissa ja ensi hätään korjattavissa tiloissa viljellään seurakunnille sovitut kukat sekä palvellaan puutarhalla käyvät asiakkaat mahdollisimman hyvin. Valitettavasti samaa kukkamäärää sekä lajike- ja väritarjontaa emme saa mahtumaan pienentyneisiin tiloihin, hän jatkaa.



Vahinko oli todella suuri ja vaikka vakuutukset olivat kunnossa, ei vakuutusyhtiöltä ymmärrystä lumivahingolle riitä. Kotikunnan meteorologi Matti Huutonen antoi vakuutusyhtiölle lausuntonsa tuulen voimakkuudesta, mutta ainakin ainakin toistaiseksi näyttää, ettei korvauksia tulla saamaan laisinkaan.

Vahingot olisivat toki olleet vielä valtavammat, jos taimet olisivat olleet jo kasvihuoneissa, mutta nyt tulevat kesän taimitilaukset on pitänyt miettiä kokonaan uusiksi.



– Tulevana kautena emme ota vastaan varauksia. Kannattaa siis huomioida, että pienempään kukkamäärään pätee kysynnän ja tarjonnan fakta: Nopeat syövät hitaat. Kaikesta huolimatta, niin nyt kuin aina ennenkin, olen kiitollinen jokaisesta asiakkaasta, joka puutarhan ovesta tulevanakin keväänä käy, Puurunen-Kivelä sanoo.

Koko puutarhan tulevaisuuskin tulee joidenkin vuosien päästä mietintään, sillä jatkajaa ei ainakaan omasta perheestä ole tällä tietoa löytymässä, eikä toisen polven yrittäjä Sanna Puurunen-Kivelä myöskään painostaa poikiaan yritystoimintaan rankalle ja työläälle alalle. – Jokaisen pitää saada päättää itse, mitä tekee, hän sanoo.

Vuonna 1968 Pentti ja Eine Puurusen perustama Puurusen Puutarha on uuraislaisille tärkeä paikka ja perheet tekevät alkukesästä ostosretkiä kukkaloiston keskelle vuodesta ja sukupolvesta toiseen. Niin onneksi myös ensi kesänä. Kun Sanna Puurunen-Kivelä julkaisi kuvat tuhoista sosiaalisessa mediassa, täyttyi kommenttikenttä pian tsemppiviesteistä. Vaikka viesteillä ei vahinkoja korjata, tuki ja kanssaeläminen lämmittävät.

– On ollut öitä, jolloin ei meinaa uni tulla silmään, niin silloin olen lämmöllä ja kiitoksella muistellut kaikkia lähetettyjä tsemppiviestejä. Kyllä yhteisöllisyydessä on voimaa.

Teksti Hanna Lahtinen

Kuvat Sanna Puurunen-Kivelä