– Aloita hiihtolomasi auttamalla avun tarpeessa olevia lapsia ja nuoria hiihtämällä omaa vauhtiasi helppoja rantalatuja. Paikalliset leijonat ovat tehneet jo oman lahjoituksensa, vaikka kaikki eivät kaikki hiihtäisikään. Tule koko perheesi kera ja voita vapaaehtoisella osanottomaksullasi paikallisten leijonien lahjoittama summa, kannustaa Hannu Koskinen Uuraisten Lions clubista.

Tapahtuma on ilmainen. Ohjelmassa hiihdon lisäksi, suksinäyttely, hiihdon opetusta, nuorten huippuhiihtäjien haastattelu, makkaranpaistoa, lämmintä mehua, leikkimielinen tietokilpailu jne.

Tapahtuma on osa Lions Club Uuraisten 60-vuotisjuhlavuotta. Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa vuosittain. Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi alkoi pari vuotta sitten ja tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot koulujen hiihtolomien aikaan ja kannustaa lapsia hiihtämään.

Talviloman alkajaisiksi Leijonalumille Uuraisilla!