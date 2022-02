Talkoista virtaa kylätoimintaan

Talkootyön valitetaan hiipuvan, mutta Uuraisten Jokihaarassa asiat ovat kääntyneet päälaelleen.

– Yksin mökissään asuvakin kokee kuuluvansa johonkin, kun hänet kutsutaan talkoisiin yhdessä tekemään ja oppimaan, vaikka laavuntekoa sekä istumaan yhteiseen pöytään talkoosoppaa syömään, sanoo Jokihaaran kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja talkooinnostuksen nostattaja ja tunnustuksenantaja Mikko Nieminen.

Tunnustusta jaettiin ei vain kiittävin sanoin kylän suurelle talkoojoukolle, vaan mahtavan juhlaillallisen, pihvien, lohen ja salaattien siivittäminä. Grillimestarina Erkki Palonen ja pääemäntänä Maija Nieminen onnistuivat tarjoilussa.

Kuusitoista ahkerinta talkoolaista säästyivät päivän ruoanlaitolta, kun kyläyhdistys kutsui väen pöytään kylätalo Talaksen saliin.

Monta kertaa ovat talkoolaiset töihin lähteneet, yhteistyökumppanit auttaneet ja ystävät kannustaneet. On vedetty läpi Virike-hanke, jossa hankittiin kaukaloon ja Talaksen pihapiiriin valot. Tehtiin heinettyneelle kedolle hiekoitettu beach volley-kenttä lentopallon lätkimiseen. Kylän luontoretkikohde Minnan laavu ja hiihtoladut saivat kunnon opasteet ja sähköttömään aikaan varauduttiin dieselagregaatilla. Hankkeen päätyttyä rakennettiin laavu tilaustyönä Vehniälle koirakoulutuksen tukikohdaksi. Siitä saatiin mukavasti toimintarahaa. Syksyn biitsikentän avajaistalkoot olivat yhteistyön kermaa.



Kyläyhdistys on ottanut urakakseen myös kaukalonhoidon ja hiihtoladun teon. Ne ovat työllistäneet kymmeniä tunteja tänä lumisena talvena. Kunta on korvannut työn, mutta paras kiitos on tullut ladun ja kaukalon ahkerilta käyttäjiltä.

– Talkoissa on aina ollut riittävästi väkeä, eivätkä ne koskaan ole epäonnistuneet. Yhden kerran kolmekymmentä vuotta sitten kaukalontekotalkoissa oli liikaa väkeä, muistelee Mikko.

Uusi Warrelle virtaa-hanke Jokihaarassa on nyt vireillä. Tarkoituksena on lisätä kyläläisten aktiivisuutta, turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä me-henkeä. Kylä halutaan tehdä tunnetuksi ekologian ja turvallisuuden edelläkävijänä. Mitä useampi osallistuu ja kokee olleensa mukana tekemässä jotakin onnistunutta, sen parempi. Hankintalistalla kyläyhteisön käyttöön ovat kanootti, luistinten teroituskone, suksien kunnostus- ja voiteluvälineistö, siirrettävä laavu, sydäniskuri ja oksasilppuri.

– Talkootoiminta hyödyttää koko kuntaa. Kyläyhdistykselle annettu euro tulee kuusinkertaisena takaisin, sanovat Mikko Nieminen ja Jouko Salminen yhdestä suusta.

Talkoisiin osallistuvat myös entiset jokihaaralaiset. Harri Paajasen erikoisala on talkoiden ruoanlaitto.

– Oman alueen hyväksi on mukava tehdä työtä, kun vielä tietää, että työstä on hyötyä erikoisesti lapsille, tulevaisuuden tekijöille, sanoo Paajanen.

va



Talkooillallisilla oli ohjelmaa kuin kunnon iltamissa ainakin. Mikko Nieminen oli laatinut kyläkyselyn tulevan kesän nuorisoiltasuunnitelmista. Päivi Tiiva kutsuttiin yllätysjuontajaksi ja Jorma Laulumaa ruokapuheen pitäjäksi.

Bingossa rumpua pyöritti Harri Paajanen ja päävoittona olleen ”lämpimämmän lopputalven” eli villasukat voitti Reijo Lampinen. Vuoden talkoolaisen diplomilla muistettiin Maija Niemistä.

Loppuilta kului Musa-sähkön karaoken tahdissa. Jouko Salmisen esittämä Kolmen minuutin muna ei jättänyt ketään totiseksi.Tulevan kesän suunnitelmia avattiin ja täydennettiin. Yhteiselle tekemiselle on tilaa jatkossakin.

Tellervo Lehtoranta