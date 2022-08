Takasten pelloilla työskentelee koko veljessarja

Maatalousyrittäjät Eero ja Marja Takasella ovat asiat reilassa ja aikataulussa heinätöiden suhteen. Viimeisiä paaleja ajetaan navetan lähistöllle. Töissä apuna ovat olleet kaikki kolme jo omillaan asuvaa poikaa Juha, Perttu ja Toni. Pertusta tulee Takasen talon seuraava isäntä. Hän on juuri päässyt valtakunnan lehdistöön, Maaseudun Tulevaisuuteen lähes koko sivun artikkeliin.

Jutusta tulee hyvä mieli ja hymynkare suupieleen. Toimittaja ei kysellytkään tuotantolukuja eikä lannoitteiden hintoja vaan keskittyi pukemaan Perttua erilaisiin isäntä-asuihin ja poseeraamaan juolavehnä suupielessä, ruutupaidassa ja Hankkijan lippiksessä. Ja Perttuhan poseerasi. Kuvista tuli humoristisia ja hauskoja katsella.

Jutun vinkki tuli MTK-Keski-Suomen järjestöasiantuntija Sari Hintikalta. Hän kysäisi Perttua, joka on maaseutunuorten valiokunnan puheenjohtaja. Jutun teki Tuovi Mäkipere nykyajan tyyliin netin välityksellä. Vain kuvaaja kävi Tehlon kylällä Netin kautta on edennyt Perttukin, joka Facebookissa tunnustaa olevansa parisuhteessa.



– Elämä on niin kiireistä, ettei sitä todellakaan ehdi lavatansseista emäntää etsimään. Netistä se oli löydettävä ja asia onnistui. Tyttöystävä on jo lupaillut ryhtyä karjatilallisen vaimoksi, kun sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi 5-10 vuoden kuluttua. Koko suhde eteni tällä ehdolla, kertoo Perttu.

Takasilla on uudessa navetassaan 40 ammuvaa ja 60 päätä nuorta karjaa. Heinää ne ahmaisevat parikolme suurta pyöröpaalia vuorokaudessa. Peltoja on myös vuokrattu. Höytiän vuokrapelloilta on korjattu kaksi satoa. Ensimmäinen saatiin priimakuivana paaleiksi. Toisen levällään olevan kasteli sade, mutta aurinko ja tuuli kuivattivat heinät nopeasti. Paaleihin lisättiin maitohappobakteereita. Näin ne säilyvät paremmin.

Nyt Takasilla on 1100 paalia varastossa. Sato on edellistä parempi, sillä edelliskesänä niitä saatiin 1000. Perttu arvelee, ettei nyt tarvitse turvautua ostoheinään ollenkaan.

Takasten veljessarja isännöi myös omia talojaan. Juha asuu mummoltaan jääneessä pikku talossa Likolammen rannalla vastapäätä Takasen tilaa. Perttu osti Kukkulan talon muutaman kilometrin päästä ja Toni asuu Isossa Huutoniemen talossa lähes rajanaapurina. Matka on kaikilla lyhyt vanhempia auttamaan.

Tellervo Lehtoranta