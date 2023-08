Taina Pulkkisen ja Urpo ”Upi” Reinikaisen uudet palvelut

Taina Pulkkinen ja Urpo Reinikainen luopuivat Upin Lounaskahviosta Toivakan keskustassa. Parhaillaan he kehittävät Kahvila Huikon Helmen toimintaa. Taina toteaa heidän nykyisen yritystoimintansa olevan harrastusluonteista aiempaan verrattuna.

Huikon Helmen kahvilatoiminnan lisäksi yrityskuvioon kytkeytyy nyt mökkien vuokraustoimintaa. Mökkejä Tainalla ja Upilla on kolme ja ne ovat kooltaan kahdelle hengelle tarkoitettuja ja tiloiltaan lähinnä yöpymiseen soveltuvia.

– Mökkimme sisältävät WC:n ja suihkutilan, jääkaapin, television ja mikrouunin. Mökkien vieressä on grillikota, missä on hyvä valmistella grillituotteita, kertovat Taina ja Upi.



Alueelta löytyy myös erillinen saunarakennus, joka on erikseen vuokrattavissa.

– Siinä on hyvä saunoa ja pestä matkan hiet pois ja sen jälkeen pulahtaa Maunosen aaltoihin virkistymään. Ulkoilu ja kalastusmahdollisuudet ovat hyvät. Mökkien vuokraukseen sisältyy veneiden ja kanoottien käyttömahdollisuus joten kalastusta pääsee lähivesissä harrastamaan.

Heinäkuussa vietetään Huikon Helmessä perinteistä possujuhlaa.

– Tällöin myymme herkullisia possuannoksia ja samalla saa kuunnella livemusiikkia kahden eri bändin esittämänä. Paikalla esiintyvät silloin Paha Päivä ja Tyly Kohtalo.

Veikko Ripatti