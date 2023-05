Taidetta tärkeille ihmisille

Uuraisten taideneuvola on valmistunut tai ainakin saavuttanut yhden välietapin. Terveysasemalla on yhä valkoisia seiniä, joten mahdotonta ei ole, etteikö taide valtaisi lisääkin tilaa.

Neuvolan päädyssä Minna Pakkanen aloitti seinien kuvittamisen tarinallisilla hahmoillaan ja tänä keväänä kuva -ja katutaiteilija Jukka Silokunnas jatkoi loihtimalla itsemittauspisteeseen satumaisen metsän.

– Tämä on minulle aika tyypillinen työ. mutta niin on moni muukin. En halua rajoittaa omaa taiteellista tekemistä yhteen välineeseen tai paikkaan. Piirrän sarjakuvia, teen käsitetaidetta, videoita, performanssia. Ilmaisen itseäni sillä keinolla, mikä sattuu kulloiseenkin tunteeseen sopimaan. En pyri käsittelemään tiettyjä aiheita, mutta huomaan, että teoksissani on kummallista huumoria yhdistettynä vakaviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.



– Erityisesti tällaisissa lasten tiloissa mielestäni taiteella on tärkeä merkitys, se vie lapsen ajatukset muualle joskus jännittäviltäkin tuntuvista tilanteista. sanoo Henna Koukka Uuraisten neuvolasta. Samaa mieltä on tekninen isännöisitsijä Markus Malmikallio, joka poikkeaa katsomaan työn edistystymistä.

– Lisää vaan kuvia valkoisille seinille.

Maalauspäivän aikaan käytiin vielä eduskuntavaalikamppailua ja juuri oli lausuttu rankahko lause: Kulttuuri on luksusta. Jukka Silokunnaalla on arvatenkin eriävä mielipide asiasta.

– Jos kulttuuri otettaisiin ihmisiltä pois, jahtaisimme yhä toisiamme metsissä ja kaikki se mitä sivistykseksi kutsumme puuttuisi. Jo ihmiskunnan alussa ihmiskunnan erotti eläimistä kulttuuri. Kulttuuria on kaikkialla, taloudellisestikin taide puolustaa aina paikkaansa, hän sanoo.

Rahoitus Uuraisten taideneuvolaan saatiin Yhteistyöverkosto Kulttuuriaitan Kulttuurineuvolatoiminnan kautta.

Hanna Lahtinen