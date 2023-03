Taide kuuluu kaikille

Toivakan kunnankirjastolla kohtaa monenlaista näyttelyä ja tapahtumaa. Kirjasto kulttuuritoimen osana osallistuu myös moniin muihin eri toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Nyt naakiskuussa kirjastolla on meneillään Puulan seutuopiston aikuisopiskelijoiden Kuvataidetta kaikille -näyttely. Näyttelyssä on esillä eri tekniikoilla toteutettuja maaluksia ja piirroksia. Taidekurssin ohjaajana on toiminut Marjukka Vuorisalo.

Miten tällaiseen taidekouluun pääsee?

– Tämä kurssihan ei ole osa lasten tai aikuisten taiteen perusopetusta, joten kurssille pääsee kuka tahansa maalaamisesta tai piirtämisestä kiinnostunut. Ihan pienille lapsille ja alakouluikäisille kurssi saattaa olla liian haasteellinen sisältönsä takia, mutta Toivakassa on toiminnassa erillinen Puulan seutuopiston järjestämä lasten ja nuorten taiteen perusopetusta antava taidekoulu, siinä nuorimpien ryhmässä pääsee aloittamaan jo kuusivuotiaana, Marjukka Vuorisalo kertoo.

Tällä hetkellä Toivakassa ei ole järjestetty erikseen aikuisten taidekoulua, Kangasniemellä Puulan seutuopiston aikuisten perusopetusta on. Kangasniemen aikuisten opetus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille, ilman yläikärajaa.

Mutta onneksi on Kuvataidetta kaikille -kurssi.

– Se on tarkoitettu nimensä mukaan kaikille. Syksypuolella opiskelijat saivat tutustua taiteen eri tekniikoihin hiilestä ja lyijykynästä pastellien kautta öljyväreihin. Kevätpuolella työskentely on jatkunut perehtymällä tarkemmin sommitteluun, perspektiiviin, taiteilijan apuvälineisiin ja muihin tekemisen kokonaisuutta parantaviin juttuihin. Jokainen tekijä on saanut jatkaa työskentelyä oman kiinnostuksensa mukaisilla tekniikoilla, Vuorisalo jatkaa.

Kurssista on nauttinut oppilaiden lisäksi myös opettaja.

Miia Myrskykari on kuvannut myrskyävää merta. Kuvaa katsellessa kokee aallon voiman ja meren mahdin. Kauniin kesän värejä huokuvan maisemataulun tekijä on Jukka Holtari.



– Tällä kurssilla, kuten myös vastaavalla kurssillani Kangasniemellä, on ollut todella hyvä ryhmä. Mainiot opiskelijat ja aidosti innostunut tekemisen ja kokeilun pöhinä johtaa ihan mahtaviin lopputuloksiin. Opettaja on sivuroolissa, enemmänkin auttamassa opiskelijoita saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset, Vuorisalo hehkuttaa.

Taide kuuluu tunnetusti kaikille.

– Taide auttaa näkemään asioita eri tavalla, vaihtoehtoiset tavat ajatella voivat lohduttaa, voimistaa, tuoda valoa pimeän keskelle. Tämä koskee niin taiteen tekijää kuin sen kokijaakin. Tämän kurssin lopputulokset ovat nyt nähtävissä ja aivan mahtavan hyviä töitähän on saatukin aikaan, tervetuloa ihailemaan, Marjuka Vuoorisalo toivottaa.

Todennäköisesti myös ensi syksynä alkaa Puulan seutuopistossa olen vastaavaa kurssi, jonne jälleen syksyllä Toivakassa, mukaan pääsevät niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat.

Veikko Ripatti