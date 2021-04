Tahvonen ei lähde ehdokkaaksi

Toivakan kunnanvaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tahvonen (kok.), ei lähde ehdolle seuraaviin vaaleihin.

– Päätökseen ei liity mitään dramatiikkaa. Päällimmäisenä syynä omalle poisjäännille on yksinkertaisesti ajan puute ja asioiden priorisointi henkilökohtaisella tasolla, Tahvonen toteaa.

Hän kertoo, ettei päätöstä ollut ollenkaan helppo tehdä. – Velvollisuudentunto kolkuttelee, kun en ole mukana hoitamassa eteenpäin niitä asioita, joita olen itse ollut alkuunpanemassa tällä kaudella. Se tuntuu jopa pelkurimaiselta. Viimeiset neljä vuotta on mennyt hyvin tiiviisti toisten eteen töitä tehden. Tinkiminen luottamustehtävien hoitamisesta tai muista luvatuista asioista ei ole tullut kysymykseen, ja valitettavan moni asia omassa elämässä onkin siksi jäänyt keskeneräiseksi tai kokonaan tekemättä. Nyt joihinkin asioihin on ollut pakko sanoa ei, Tahvonen perustelee.

Kuntapolitiikka on lopulta vain halua vaikuttaa ja ymmärtää yhteisiä asioita.

Kuluneesta valtuustokaudesta jää kuitenkin runsaasti sellaista antia, mitä ei muualta olisi voinut saada.

– Hienointa on ollut oppia itselle uusia asioita ja olla yhtenä rattaana tässä koneistossa, joka pyrkii tekemään Toivakasta parempaa paikkaa elää ja yrittää. Oma näkemykseni kuntapolitiikasta on muuttunut käytännönläheisempään suuntaan ja mielestäni ”kuntapolitiikka” on lopulta vain halua vaikuttaa ja ymmärtää yhteisiä asioita.

Tuomas Tahvonen on positiivisesti yllättynyt, kuinka hyvä porukka Toivakassa on ollut asioista päättämässä ja hoitamassa. Mielipiteitä on helppo esittää ja asiat otetaan asioina.

– Näin ainakin itse koen ja tätä pyrin ylläpitämään omalla toiminnalla. Toivottavasti tämä henki säilyy myös tulevaisuudessa, hän sanoo ja kannustaa kuntalaisia vaikuttamaan enemmän ja ainakin jokaista äänestämään.

Jenni Partanen