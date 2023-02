Sydämellinen Senjanpäivä

Toivakassa ravintola Sun Toiveessa järjestettiin viime tiistaina Keski-Suomen Sydänpiirin ja Laukaan Seudun Sydänyhdistyksen Sydänkahvila.

Sydänkahvila on etäyhteydellä sekä muutamilla paikkakunnilla paikan päällä kerran kuukaudessa kokoontuva mukava kohtaamispaikka. Kahvilaan ovat kaikki tervetulleita, myös Sydänyhdistysten ulkopuolelta.

Sydänkahvilassa on terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista alustus, jonka jälkeen on vapaata keskustelua aiheesta. Paikan päälle ei saapunut luennoitsijaa vaan luento tapahtui ruudun kautta. Diaesitystä avasi Keski-Suomen Sydänpiirin sairaanhoitaja Emmiina Vertanen.

Tällä kertaa aiheena aiheena oli kolesteroli. Kolesteroli on monille vielä vieras tekijä ja kuitenkin se aiheuttaa tukkeutumaa verisuonissa ja on monien aivo- ja sydäninfarktien syy. Kolesteroli on kuitenkin myös tarpeellinen rakennusaine elimistössä ja välttämätön ihmiselle. Se on rakennusaine, josta muodostetaan elintärkeitä hormoneja ja sappihappoja, jotka ovat välttämättömiä ruokarasvojen sulatukseen suolistossa. Solut osaavat itse valmistaa kaiken tarvitsemansa kolesterolin. Ravinnossa ei siis tarvitse olla kolesterolia, eli olemme omavaraisia kolesteroliin nähden.

– On huomattava, että veressä on kahdenlaista kolesterolia, pahaa ja hyvää, joista pahaa on LDL- kolesterolitason nousu ja lääkehoidon tavoite onkin juuri LDL-kolesterolin lasku. Myös matala HDL on vaarallista, mutta hyvän HDL-kolesterolin tasapainossa pitämistä auttaa mm. kasvisten ja kalan syönti. On myös muistettava, että korkea HDL ei kumoa kohonneen LDL:n vaikutuksia. Statiini lääkehoidon lisäksi on olemassa muitakin lääkkeitä, mutta kansanomaista ravintolisää punariisiä ei suositella. Liukoinen kuituravinto vähentää oleellisesti kielteistä LDL- kolesterolia. Tällaisia ravintoaineita ovat mm. ohra ja kaura.

Valtimotaudin riskitekijöitä on monia, mutta kohonnut LDL-kolesteroli on niistä se, joka aloittaa tien kohti infarkteja. Muita riskitekijöitä ovat kohonnut verenpaine, diabetes, tupakka ja myös sukurasite sairastua valtimotautiin. Asioita, joihin pitää myös kiinnittää huomiota ovat pitkäaikainen stressi, raskaudenaikaiset ongelmat, liikunnan puute, kolesteroliprofiilin muuttuminen vaihdevuosien jälkeen, uniapnea, ilmansaasteet, hampaiston tulehdukset, rasvamaksa ja ylipaino.

Usein infarktin tapahtuessa ei enää ehditä ns. putkiremonttia tehdä. Sydäninfarktin tullessa sitä seuraa verisuonen tukoskohdan pallolaajennus tai ohitusleikkaus.

– Ennaltaehkäisevä kolesterolin hoito on tärkeää. Siihen kuuluvat laihduttaminen, tupakoinnin lopettaminen ja jos sydän- tai aivoinfarkti yllättää, on sen jälkeinen hoito erittäin tärkeä asia. Hoitoon on olemassa hyvät välineet, joita hyödyntämällä estetään vaikeudet jatkossa. Lääkehoitona tällöin ovat statiinihoidon eri vaihtoehdot. Statiinilääkkeet ovat turvallisia ja niitä käyttämällä on saatu jatkettua suuren ihmisjoukon elinikää.

Iäkkäätkin ihmiset hyötyvät lääkehoidosta, joka vaatii vuorovaikutusta hoitavan lääkärin kanssa. Aina, kun puhutaan ihmisen terveydestä, on ruoan valinta sydänmerkillä varustettuihin tuotteisiin oikea ratkaisu. Vertanen toi esiin ”kolesterolipommeista” mm. kananmunan, varsinkin sen keltuaisen, maidon rasvan ja pannu- eli suodattamattoman kahvin, jonka vaikutus kielteisiin kolesteroliarvoihin on raju. Kuitujen saantia ei voi liikaa painottaa, ne ovat tärkeitä suoliston ja koko elimistön toiminnalle.

Seuraava Sydänkahvila järjestetään ystävänpäivän merkeissä 14.2. etäyhteydellä ja Laukaan pääkirjaston neuvotteluhuoneessa.

Veikko Ripatti