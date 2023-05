Suurmännystä pätkä kylälle

Toivakassa Väärämäen päällä kaatunut suurmänty saa arvoisena muiston kylän keskustaan.

Metsähallituksen metsäasiantuntija Mikko Kuitunen kävi mittaamassa noin viiden metrin pätkän puun runko-osasta, jonka Pauli Särkkä katkaisi moottorisahalla. Puu vaati hivenen tavallista pidemmän sahan laipan, jotta sahaus onnistui. Puu oli pystyssä ollessaan luontosuojelulailla rauhoitettu.

– Metsähallituksessa meidän tuli selvittää se, saako luonnonsuojelulailla rauhoitettuun puuhun sen kaaduttuakaan koskea. Vastauksena saimme, että nyt kun puu on kaatunut, on myös sen rauhoitus päättynyt ja näin halusimme luovuttaa osan puusta toivakkalaisten nähtävyydeksi, kertoi Kuitunen.



Mikko Kuusela on idean toteuttajana siihen asti, kun puun kanto-osa on saatu siirrettyä kylälle suojaan.

– Jatkotoimina on puun käsittely pystytyskuntoon ja sen sijoituspaikan haku, sekä pystytyksen toteutus, niissä toimissa tarvitaan yhteistä talkootoimintaa yrittäjien ja kyläläisten taholta, sanoi Kuusela.

Puun ympärysmitta on katkaisukohdastakin 2,85 metriä ja halkaisija 88 senttiä. Katkaistun viisimetrisen tyviosan arvioitu tilavuus on noin viisi kuutiota ja paino saattaa olla noin 3000 kiloa.

Nyt kaatunut jättipuu ei ollut Toivakan suurin, sillä Huikon kylässä kasvaa Suomen suurin metsäpuu. Se on 15-kuutioinen mänty, jolla on pituutta 27 metriä, ja ympärysmitta 1,3 metrin korkeudelta on 380 senttiä.

Veikko Ripatti