Suomen ahkerin esittelijä

Toivakkalaisen Heidi Hokkasen Tupperware-taival alkoi vajaa 12 vuotta sitten. – Lähdin esittelemään tuotteita, koska olin jo lapsuudenkodissa huomannut niiden olevan laadukkaita, kestäviä ja toimivia. Omaan keittiööni jotain tarvitessani pyrin hommaamaan sen Tupperwarelta, Hokkanen kertoo.

Alussa esittelijän työ oli hänelle harrastus lastensairaanhoitajan työn ohella. Viime vuosina se on ollut työ, joka on mahdollistanut hänelle lasten kanssa kotona olemisen.

Nyt sitkeä uurastus on huomioitu myös yhtiötasolla. – Viime vuonna olin Suomen konsulenteista numero ykkönen ja sain arvostetun Hall of Fame -tunnustuksen, joka on nyt Tupperwaren pääkonttorilla Orlandossa. Tunnustus oli minulle suuri yllätys, koska se ei koskaan ole kuulunut tavoitteisiini. Tavoitteenani on ollut pitää sen verran kutsuja, että pystyn olemaan hoitovapaalla varsinaisesta työstäni, Hokkanen sanoo yllättyneenä.

Suomen ahkerin Tupperware-konsulentti piti viime vuoden aikana keskimäärin kahdet kutsut viikossa.

– Mukaan mahtuu myös eräs viikko syyskuussa, jolloin tein tukkumme 15 vuoden olemassaoloajan viikkomyyntiennätyksen. Se on samalla yksi isoimmista viikkomyynneistä koko Suomen Tupperware-historian aikana. Tuo viikko jää itselleni mieleen ennen kaikkea sen vuoksi, että asiakkaani ja emäntäni lähtivät tekemään tuon ennätyksen kanssani ja se jää suurimpana asiana muistoihin, hän kiittelee.

Tupperware-tuotteet ovat sukupolvelta toiselle kestäviä tuotteita, jotka on valmistettu kokonaan elintarvikemuovista. Pienten lasten äitinä juuri tämä on yksi tärkeimmistä seikoista Hokkaselle.

– Kestävyyden lisäksi monet tuotteet saavat ruoan ja elintarvikkeet pysymään pidempään hyvinä, jolloin ruokahävikki vähenee. Uudelleen käytettävät ratkaisut, kuten eväsrasiat, kestopillit, juomapullot, kestoleivinpaperit ja se, että lähes kaikissa tuotteissa on tiiviit kannet, auttavat minimoimaan kertakäyttöisen muovin käyttöä.

– Tupperwaren mikrokuituliinat ovat myös mainitsemisen arvoisia. Ne toimivat huikean hyvin ilman kemikaaleja, jolloin ihmisten ja ympäristön kemikaalikuorma vähenee.

TUPPERWARE PANOSTAA myös monilla muilla tavoilla kestävään kehitykseen. Yritys on muun muassa sitoutunut vuoteen 2025 mennessä pakkaamaan tuotteet kompostoitaviin pakkausmateriaaleihin.

Tupperware on myös ollut mukana kehittämässä materiaalin nimeltä Eco+, johon saadaan hyödynnettyä kotitalouksien kertakäyttöistä muovijätettä.

– On paljon syitä, miksi haluan näitä tuotteita jatkossakin esitellä. Näiden takana on helppo seistä. Koen esittelijän homman olevan palveluammatti. Saan iloa ja voimavaroja siitä, kun saan auttaa ihmisiä löytämään heille parhaat tuotteet arkeen ja juhlaan.

– Tässä hommassa saakin huikean paljon palautetta siitä, kuinka joku tuote on helpottanut vaikkapa arkea tai ihan vain siitä, kuinka toimiva joku tuote on.

Heidi Hokkanen on kiitollinen kaikille niille sadoille emännille, jotka vuosien aikana ovat kotinsa ovet avanneet.

– Monet sanovat, että kun ei muuten tule pyydettyä ystäviä kylään, niin kutsut järjestämällä tulee pyydettyä.

Osa ihmisistä ei kutsuja halua järjestää, mutta ovat mielellään tulossa kutsuille, joten onneksi järjestäjiäkin, emäntiä ja isäntiä, löytyy.

Toivakassa on tällä hetkellä kaksi esittelijää, Hokkasen lisäksi Emilia Lampi-Mäkelä.

– Ota yhteyttä, jos haluaisit itse tällaiset kutsut järjestää tai tarvitset jotain tuotteita. Ja esittelijöidenkin joukkoon mahtuu, Hokkanen vinkkaa.

Jenni Partanen