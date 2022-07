Silanderin torpan maisemanhoitajat

Kevään koittaessa monet odottivat jo Silanderin perinnepihan maisemanhoitajien saapumista. Nyt nämä Pölkin lampaat ovat jo täydessä työn touhussa ahmien aidatulla alueella ruohoa. Oxford Down -lampaat ovat nimeltään Maru, Tiltu, Niina, Vieno, Lempi ja Armi. Suomen Lammasyhdistyksen nettisivulla kerrotaan rodusta seuraavaa.

– Sarvettomat ja pitkähäntäiset Oxford Down -lampaat ovat erittäin kookkaita, vahvaluustoisia ja nopeakasvuisia. Vaalean ruskehtava suora villa on keskihienoa ja tiheää ja kattaa koko eläimen päästä jalkoihin. Turpa ja jalat ovat suklaanruskeat. Uuhien paino vaihtelee 80 -100 kilon välillä ja pässit painavat 100 kilosta jopa 160 kiloon. Luonteeltaan Oxford Down on rauhallinen ja hiljainen, mutta samalla herkkä ja itsepäinen. Rotu on jalostettu laidunroduksi viljellyille laidunmaille, mutta sopii hoitamaan hyvin myös maisemakohteita. Rodun lampaat ovat vahvasti laumasidonnainen, mikä kannattaa ottaa huomioon eläinten käsittelyssä.



– Vanhin uuhista on ostettu, mutta muut ovat syntyneet meillä. Kotona on vielä kaksi pässiä ja kaksi vuohta. Kyläläiset ovat antaneet hyvää palautetta lampaiden olosta Silanderin torpalla. Lapsiperheille se on mukava paikka käydä ulkoilemassa, totesi lampaiden omistaja Rebekka Pölkki.

Rebekka on käydessään kerännyt monta pussillista roskaa ja lasinsiruja torpan maastosta. Osa roskista on ollut vanhoja. Pidetään huolta, että ei paikalla käydessä jätetä roskia maastoon.

Laitumen hoitajina lampaat ovat tehokkaita. Silanderin perinnepihan hoitajia saa syöttää aidanraoista ruoholla ja voikukan lehdillä, mutta omia eväitä ei niille pidä antaa.

Lapsille on hyvä kertoa aidan olevan sähköistetty ja että siihen ei pidä koskea. Aitaukseen meno ja lampaiden kaikenlainen säikyttely ja häirintä on kielletty.

Lampaiden omistajat huolehtivat niiden hyvinvoinnista päivittäin. Mikäli havaitset jotain ongelmaa lampaiden olossa Silanderin pellolla, voit soittaa siitä Rebekalle.

Veikko Ripatti