Siistiii! -kampanja on käynnissä Toivakassa

Kuntayhteisö on kohtauspaikka, missä eri-ikäiset ja erilaisen koulutuksen saaneet ihmiset kohtaavat. Aina tämä sosiaalinen kohtaaminen ei suju ongelmitta ja joku joukossa voi pahoin. Toivakassa käynnistettiin maaliskuussa yhteisöllinen kampanja, jolla pyritään löytämään yhteinen sävel ja yhteinen tapa toimia oikein. Kampanja etenee nimellä Siistiii!- kampanja. Kampanjan käynnistymistapahtumaan osallistui 162 kävijää! Perjantain puuhaillassa oli monenlaista erilaista vapaamuotoista toimintaa nuorille.

Tilda Hämäläinen, Ronja Oikarinen ja Minja Juutinen avasivat tapahtuman luovuttaen aluksi puheenvuoron K-kauppias Kerttu Vesteriselle. Vesterinen on Siistiii!- kampanjan ideoija ja yksi sen sponsoreista. Toivakan koulun rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola kertoi nuorisolle myönnetystä 5000 euron käyttöbudjetista, jonka nuoret saavat käyttää heidän itse suunnittelemaansa käyttökohteeseen.

– Budjetti on laitettu esille koulukeskukseen. Osallistava budjetti pienenee sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tulee. Kampanja-ajan päätyttyä jäljellä oleva summa on sitten nuorten käytettävissä haluamaansa kohteeseen. Syksyllä 2023 budjetti tarkistetaan ja todetaan lopullinen summa. Pitäkää hauska ilta ja pidetään paikat siistinä, kehotti Orell-Pohjola.

Kuopijon lettukeisari paistoi lettuja. Illan ollessa päättymässä, oli lettutaikinaa kulunut jo viitisen litraa. Kirsi Ilmonen hoiteli popcornien valmistusta ja popcornejakin oli mennyt nuorten nautittavaksi iso pussillinen.



Kampanja toteutetaan yhteistyössä K-Market Perälän, Pojun (Pasi Heinonen), Toivakan kunnan, Toivakan seurakunnan, Toivakan nuorisovaltuuston sekä alueen yhdistysten toimesta. Siistiii!- kampanjan yhteyshenkilöinä ovat rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola ja Toivakan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tilda Hämäläinen.

– Toivakan nuorisovaltuusto järjestää nuorille erilaisia tapahtumia, kuten nyt tämäkin on. Nuorisotila Vakkarin toimintaa olemme olleet osaltamme suunnittelemassa. Siistiii!- kampanjassa on jatkumona se, että syys – lokakuussa saamme vieraaksemme Pojun. Hän tulee konsertoimaan kampanjan päätöstapahtumaan. Päätöstapahtuman jälkeen budjettiporkkanan 5000 euron summan käyttöä pohditaan ja silloin myös nähdään, mitä siitä on jäljellä. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus tehdä aloitteita nuorten tarpeista ja toiveista kunnan päättäjille. Olemme yhteydessä kunnan aikuisiin ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan, kertoivat nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tilda Hämäläisen ja valtuuston jäsen Ronja Oikarinen.

Veikko Ripatti