Siili on lemmikeistä suloisimpia

Jenni Hautamäen koti Uuraisten Kelloperällä on kuin eläinfarmi. Monien erilaisten eläinten talon vekkuleimmat olennot ovat siilejä.

Jenni opiskeli Tarvaalassa pieneläinhoitajaksi. Sieltä vietiin monenlaisia eläimiä vesieläinpuistoon kesäksi. Afrikkalainen kääpiösiili oli yksi kiintoisimmista kasvatettavista.

Vuonna 2009 Jenni hankki ensimmäisen oman siilinsä. Se oli hyväluontoinen, terhakka, ketterä ja lempeä eläin. Sitten Jenni rupesi lähes ammattimaiseksi eläinlapsien kasvattajaksi. Suomen siiliyhdistyksen laatiman kasvattajakurssin jälkeen Jenni oli täysoppinut. Nyt hänellä on kotona kahdeksan siiliä ja lisäksi sijoitettuja.

– Siilit on miellyttäviä ja sympaattisia seuralaisia, temperamenttisiakin. Koen suurta sielunyhteyttä niiden kanssa, sanoo Jenni.

Siili onkin eksoottinen lemmikkieläin. Se on hämäräaktiivi ja virkeimmillään yöllä. Seurustelu siilin kanssa aloitetaan illalla kahdeksan jälkeen. Se otetaan syliin, sujautetaan paidan alle, sitä silitellään ja yhdessä katsotaan televisiota. Kun siiliä pidetään hyvänä, sen lihakset ovat rentoutuneet ja terävät piikit eivät tunnu, korkeintaan ne vaikuttavat havunneulasilta.

Siilit syövät eläinkaupasta hankittuja pakastettuja tai tuoreita hyönteisiä ja muita ötököitä. Itse Jenni kasvattaa torakoita. Ne ovat siilien suurta herkkua.

– Hartaasti sitä aina toivoo, ettei koskaan torakoita löytyisi väärästä paikasta. Vielä niin ei ole käynyt, on Jenni helpottunut.

Jennistä on ihana seurata ja kasvattaa siilejä. Poikasia tuodaan ulkomaisilta kasvattajilta koulittavaksi lemmikeiksi nykyisin yhä useammille perheille.

– Teetän niillä poikasia, jotta saadaan uusia geenejä siilien sukulinjoihin Suomessa, kertoo Jenni. Näin Jenni kokee tekevänsä työtä ihmisten harrastusten ja viihtymisen eteen.

Siilit elävät 3-5 vuotta. Jennillä niiden koti on yläkerrassa oleva siilihuone. Siellä ne ovat aina tasaisessa 22 asteen lämmössä ympäri vuoden. Jennin kolme lasta ovat suuria siilifaneja. Kaikilla siileillä on omat nimet, kuten esimerkiksi Nekku, Winnie, Aura, Cotte, Femmu ja valkoinen siili Eskimo.

Jenni hoitaa kotonaan myös koiria, kissoja, riikinkukkoja, ankkoja ja kaiken huippuna kaksi arvonsa tuntevaa vuohta. Eläimet ovat hänestä elämän rikkaus.

Tellervo Lehtoranta