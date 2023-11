Siamäk Naghian luennoi Uuraisilla

Lions Club Uurainen juhlistaa 60 vuoden mittaista uuraislaista hyväntekeväisyys­- ja palvelutyötään kutsumalla kuntalaiset ja yhteistyökumppanit kuuntelemaan yleisöluentoa Uuraisten koulukeskuksen auditorioon lauantaina 25.11.2023 klo 12-14. Tilaisuus on kaikille vapaa ja maksuton.

Luvassa on erikoisen mielenkiintoinen ja harvinainen tilaisuus, sillä luennoitsija Siamäk Naghianin elämäntarina on vertaansa vailla. Hänen elämästään kertovan kirjankin nimi on Siamäk Naghianin uskomaton elämä – Tuulen kieltä etsimässä.

Siamäk Naghian syntyi ikivanhan persialaisen kulttuurin keskelle suurperheeseen, jonka isä oli rakennusalan yrittäjä. Poika oppi tekemään töitä, mutta opiskelu, tiede, taide ja lopulta maan muuttaminen demokraattisemmaksi kiinnostivat enemmän. Vuoden 1978 vallankumouksen jälkeen hänestä tuli kuitenkin yhteiskunnallisesti epäilyttävä. Yliopistojen ovet sulkeutuivat ja ystäviä alkoi kadota. Hänelle ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin jättää rakas kotimaansa.

Saadakseen itselleen passin Naghian liittyi Iranin armeijaan ja lopulta nuoresta miehestä tuli Iranin ja Irakin sodan veteraani.

Siamäk Naghian saapui opiskelemaan Suomeen kielitaidottomana ja yksinäisenä vuonna 1986. Talvi oli hyytävän kylmä ja kieli mahdotonta. Ulkomaiset opiskelijat saivat olla oman onnensa ja aktiivisuutensa varassa. Työelämässä Naghian kiinnostui suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen arvoista. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2001. Nyt hän on maailmanmenestykseen nousseen, äänentoistolaiteita valmistavan Genelec Oy:n toimitusjohtaja Iisalmessa.

Ennen liittymistään Genelecin tiimiin hän työskenteli pitkään Nokialla erilaisissa tehtävissä kuten tutkimus- ja kehitystyössä sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

– Olen itse kuunnellut tuon kirjan, ja se teki syvän vaikutuksen minuun. Nuorena miehenä Naghian joutui Irakin ja Iranin väliseen sotaan, joka oli hänelle traumaattinen kokemus. Sodassa menehtyi noin miljoona ihmistä, pääasiassa nuoria miehiä. Naghian on luonut uraa teknisellä alalla, johtamansa Genelec on laatuun panostava yritys, minkä kaiuttimia löytyy joka puolelta maailmaa. Siamäk Naghian on kuitenkin muutakin kuin yritysjohtaja, diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Hän on humanisti. Naghian painottaa maahanmuuttajana kielen oppimisen tärkeyttä, jotta voi kunnolla integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, sanoo Uuraisten Lions Clubin presidentti Juha Valkama ja toivottaa kaikki kuulemaan mielenkiintoista luentoa ja juhlimaan 60-vuotiasta klubia.

Lahjoitukset paikkakunnalla tehtävään hyväntekeväisyyteen Lions Club Uurainen

FI19 4766 0010 0181 62 rahankerayslupa JV1/2022/37

kuva Genelec