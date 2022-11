Seurakunnat saivat uudet valtuustot ja seurakuntajakoselvitys käynnistyi

Seurakuntavaalit on käyty, mutta aivan itsestään selvää ei ole, että Toivakassa ja Uuraisilla valitaan omat seurakuntavaltuustot myös neljän vuoden kuluttua.

Toivakan ja Joutsan seurakunnat tekivät tuomiokapitulille pyynnön selvitysmiehen määräämisestä seurakuntajaon uudistamiseksi.

Tuomiokapituli totesi, että Keski-Suomen alueella selvityksen tekeminen vain kahden pienen seurakunnan osalta olisi epätarkoituksenmukaista.

Jyväskylän seurakunnan asema alueella on merkittävä, mistä johtuen sen ottaminen mukaan selvitykseen on tärkeää. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää tilannetta myös muiden Jyväskylän läheisyydessä sijaitsevien seurakuntien osalta.

Tästä johtuen tuomiokapituli teki aloitteen seurakuntajaon uudistamisesta Jyväskylän, Toivakan, Joutsan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen ja Petäjäveden seurakuntien osalta. Samalla tuomiokapituli määräsi selvitysmieheksi kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman ja asetti selvityksen määräpäiväksi 31.1.2024.

Tuomiokapituli totesi selvitysmiehen tehtäväksiannossa, että mikäli selvityksessä ei päädytä esittämään seurakuntajaon uudistamista kaikkien seurakuntien osalta samalla kertaa, tulisi selvityksessä kartoittaa ja esittää muita vaihtoehtoja ja aikatauluja.

Valtakunnallisesti seurakuntavaaleissa äänestysprosentti jäi tälläkin kertaa matalaksi, 12,7 prosenttia. Uuraisilla kuitenkin äänensä antoi 20,6 prosenttia (371 äänestäjää) ja Toivakassa peräti 32,8 prosenttia (430 äänestäjää) seurakuntalaisista.

Seurakuntien valtuustot uusiutuivat Suomessa melko reippaasti, sillä lähes puolet valtuutetuista on uusia. Valituksi tulleiden keski-ikä on 57 vuotta.

Toivakan äänikuningatar oli Arja Koriseva-Karmala 69 äänellä, mutta komean äänisaaliin keräsi myös Inka Keteli, 56 ääntä.

Uuraisilla eniten ääniä keräsi Kotikirkko Uurainen -ehdokaslistan Virpi Lapinoja, 51 ääntä ja toiseksi eniten Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslista Ilpo Oksanen, 42.

Toivakan kirkkovaltuusto 2023–2026

Arja Koriseva-Karmala, 69, Inka Keteli, 56, Tuomo Heiska, 39, Hannu Ahopelto, 36, Irma Hiekkanen, 30,

Juho Torppa, 27, Merja Galler, 21, Mari Haikkala, 21, Martti Pisto, 18, Kari Mäkinen, 17, Linnea Markkanen, 16, Marika Honkonen, 16, Topi Saarelainen, 14, Rauni Heikura, 14, Jaana Lamberg, 12.

Varajäsenet: Maarit Helin, 8, Osmo Tervo, 6, Juha Juusela, 4, Niina Kinnunen, 2.

Uuraisten kirkkovaltuusto 2023–2026

(Vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä)

Virpi Lapinoja, 51, Simo Koskinen, 30, Ilpo Oksanen, 43, Sari Rimmi, 29, Irja Seppänen, 24, Arto Saukko, 25, Jari Rytkönen, 23, Arja Siikström, 21, Janna-Maija Saarnio, 19, Mirja Laitinen, 20, Markku Vanhala, 18, Pauliina Korhonen, 16, Pekka Riihimäki, 17, Tomi Penttinen, 7, Julius Saarnio, 7.

Varajäsenet: Kari Lehtonen, 4, Petri Haaksluoto, 4, Raimo Lindfors, 6, Marko Nieminen, 6.