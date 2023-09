Seitsemänsien luokkien yhteishenkeä rakennettiin lähes koko kylän voimin

Alakoulusta yläkouluun siirtyminen on iso muutos. Useimilla on takana kuusi vuotta samassa luokassa tutun opettajan ohajuksessa. Seiskalla moni asia muuttuu.

Uuraisten seitsemäsluokkalaiset saapuivat busseilla Kokkolammen leirikeskukselle keskiviikkoaamuna 16.8. Päivän tavoitteena oli antaa oppilaille tilaa tutustua toisiinsa niin ohjatusti kuin myös keskenään oleillen. Etukäteen oppilaille oli esitetty toive, että puhelin pidettäisiin poissa ja oltaisiin läsnä muille paikallaolijoille.

Päivä alkoi helluntaiseurakunnan Timo Koiviston tervetuliaispuheella ja hänen ohjaamallaan alkuleikillä. Siitä oppilaat jatkoivat oman luokkansa kanssa rasteille, joita ohjasivat tukioppilaat, 4H:n työntekijät, kasvatusohjaaja, oppilashuolto ja etsivä nuorisotyöntekijä. Rasteilla oli tavoitteena yhteistyö ja yhdessä tekeminen.

Iines Saniola, Lumi Siekkinen ja Kaisa Pellossaari ovat seiskaluokkalaisia kaveruksia. Heitä yhdistää samat kiinnostuksen kohteet, joista yksi yhdistävä on kuvataiteet.

– Minä ja Kaisa olemme samalla luokalla ja Lumi rinnakkaisella. Vietämme paljon aikaa yhdessä ja esimerkiksi liikuntatunnit meillä on yhteiset. Ensi vuoden valinnaisissa aineissa päästään toivottavasti myös samoille tunneille, Iines kertoo.

– Olemme Kaisan kanssa tunteneet vähän kauemmin, mutta koko porukalla olemme olleet nyt syksyn alusta asti enemmän yhdessä. Koulussa olevissa kavereissa parasta on se, että heidän kanssaan oleminen motivoi kouluun, vaikka oppiminen ei aina niin innostaisikaan, Lumi mietiskelee.

Tytöt pohtivat, että ryhmähenkeä parantaisi eniten se, että kaikki tulisivat toimeen keskenään.

– Meidän uusi seiskaluokkamme vaikuttaa sellaiselta luokalta, jossa on mukava olla, Kaisa kertoo iloisesti.

– Opettajatkaan eivät vaikuta pitävän meitä enää niin pieninä lapsina ja se tuntuu mukavalta, Lumi on huomannut selkeänä erona alakoulun ja yläkoulun välillä.

Kaisa kertoo, että heidän luokkansa voitti ryhmäytymispäivässä 4H:n järjestämän pakohuonepisteen ja se tuntui mukavalta. Päivässä iloa herätti myös koulun keittiöltä matkaan saadut eväsleivät, jotka maistuivat hyvin. Lumi kertoo, että päivän aikana valittiin myös oppilaskunnan jäsen jokaiselta luokalta.



Tytöt pohdiskelevat kaveruutta ja sitä, kuinka joidenkin kanssa yhteinen juttu alkaa lähes yhdestä katseesta. He kertovat, että tulevat juttuun omien luokkalaistensa kanssa, vaikka kaikkien kanssa ei ihan niin läheisiä ollakaan.

Toimintapisteiden ja tiiviin päiväohjelman jälkeen leirikeskukselle saapui kunnanjohtaja Juha Valkama ja vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivill terveisineen. Valkama motivoi nuoria ryhmäytymistaitojen opiskeluun todeten, että niitä taitoja tarvitsee läpi loppuelämän. Puheensa päätteeksi Juha ja Mari haastoivat nuoret jalkapallopeliin. Tämän vuoden seitsemäsluokkalaisissa olikin monta innokasta pelaajaa. Peli oli taitavaa ja kannustus positiivista.

Kunnanjohtajan puheenvuoron myötä oppilaat saivat vielä päivän viimeiseksi tehtäväksi valita luokaltaan edustajan oppilaskunnan hallitukseen.

kuvat Jarkko Poikonen.

teksti Anna-Stiina Häkkinen, kuraattori