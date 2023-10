Savonlinna haluaa ostaa kaikki Suur-Savon osakkeet Toivakalta

Toivakan kunnassa suunnitellaan kaikkien kunnan omistuksessa olevien Suur-Savon sähkön osakkeiden myyntiä.

Savonlinnan kaupunki on 4.10.2023 lähettänyt Toivakan kunnalle ostotarjouksen Suur-Savon Sähkön Oy:n osakkeista. Savonlinnan kaupunginhallitus on päättänyt esittää Toivakan kunnalle ehdollisen ostotarjouksen sen kaikista omistamista Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista 6000 euron osakekohtaisella kauppahinnalla seuraavin ehdoin: 1) Toivakan kunnalla on kaupantekohetkellä hallussaan ja oikeus vapaasti myydä enintään 500 ja vähintään 480 Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta; 2) Toivakan kunta ilmoittaa hyväksyvänsä ostotarjouksen 31.10.2023 klo 16 mennessä; 3) kaupunginvaltuusto on myöntänyt lainvoimaisella päätöksellään 3.050.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden hankkimiseksi.

Toivakan kunnalla on noin 1,6 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää, joka pitää talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Kunnassa on käynnissä myös yt-neuvottelut.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Toivakan kunta hyväksyy Savonlinnan kaupungin ostotarjouksen Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista.

Sekä kunnanhallitus että -valtuusto kokoontuvat maanantaina 23.10.