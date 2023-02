Satu Nieminen haluaa arjen asiantuntijuutta eduskuntaan

Satu Nieminen on 52-vuotias oikeustradenomi Uuraisilta. Hän vaikuttaa myös Uuraisten kunnanvaltuustossa ja on kunnanhallituksen jäsen, sekä peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja. Peruspalvelulautakunta jatkaa Uuraisilla työtään iltakoulutyyppisenä HVA:n ja kunnan välisenä elimenä.

Satu Nieminen on sekä Uuraisten Perussuomalaiset ry:n että Keski-Suomen Perusnaisten hallituksen jäsen ja sihteeri.

Hänen perheeseensä kuuluu neljä 18-21-vuotiasta lasta, jotka ovat itsenäistyneet omille tahoilleen työn ja ammatillisten opintojen pariin.

– Tämä onkin yksi syy, miksi koen ajankohdan olevan otollinen ehdokkuudelle. Perheeseeni luen kuuluvaksi myös 90-vuotiaan isäni, joka asuu edelleen yksin ja tarvitsee apuamme säännöllisesti, hän kertoo.

Nuorempana Nieminen oli tavoitteellinen yleisurheilija ja aikuisiällä hän on kouluttautunut kuntosalivalmentajaksi.

– Olen nuorena harrastanut rallia ja kartturina saavuttanut Keski-Suomen piirinmestaruuden vuonna 1993. Nykyisellään olen innokas penkkiurheilija. Seuraan tiiviisti niin kesä- kuin talvilajeja. Autoilu on mieluisa harrastus, vaikka nykyisillä hinnoilla kohtuuttoman kallis. Matkailu ja kielet ovat edelleen mukana elämässä. Musiikki on tullut verenperintönä isältä ja instrumenttina on ollut harmonikka. Tällä hetkellä neljä soitinta valitettavasti keräävät pölyä.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?

– Alun perin en ollut edes ajatellut ehdokkuutta. Tilanne muuttui yllättäen, kun minulle soitettiin Keski-Suomen piiristä, kun oli tapahtunut naisehdokkaan poisjäänti perhesyistä. Pitkähkön keskustelun jälkeen vastasin ehkä. Naisen ehkä on siis kyllä, minulle sanottiin. Hain vielä mielipidettä Uuraisten paikallisyhdistyksen jäseniltä, jotka kannustivat lähtemään ehdolle. Lopulta syntyi päätös olla mukana.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?

– Olen ollut mukana kuntapolitiikassa yli 20 vuotta. Asetuin ehdolle ensimmäistä kertaa vuonna 2000 Keskustan riveissä. Puolue vaihtui Perussuomalaisiin vuoden 2017 vaaleissa. Koulutukseni on julkishallinnon ja juridiikan aloilta, joten mielenkiinto yhteisten asioiden hoitamiseen on ollut aina vahvasti läsnä.

Taustalla on luonnollisesti paikallisyhdistyksen tuki ja varsinaista vaalityötä varten on nimetty kampanjapäällikkö. Minulla on myös tukea ja tsemppari Ääneseudulla, josta olen alkujaan kotoisin.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mitkä ovat sinun tärkeimmät teemasi?

– Uskoisin talouskysymysten nousevan vahvasti esiin. Myös turvallisuus puhututtaa etenkin suurimmissa kaupungeissa. Minulla on keskeisimpinä teemoina energia-, koulutus- ja sote-kysymykset. Lähinnä siis tavallisen suomalaisen perheellisen ja yksineläjän arki on minulla kärkenä.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?

– Edellä mainituista teemoista luonnollisesti kaikki, mutta ehdottomasti nostaisin esille liikenteen. Keskisuomalaisen maaseudun ja taajamien pitäminen elinvoimaisina vaatii panostuksia tiestön kuntoon. Autoilu niin yksityisellä kuin yrityspuolella on liikkumisen ja tavaroiden liikuttamisen kannalta välttämätöntä. Polttoaineverotus nykyisellään ja tuo itseänikin säännöllisesti hiertävä “dieselvero” on saatava viipymättä oikealle tolalle. Toinen kompastuskivi on hyvinvointialueen rahoitus. Jo valmiiksi alijäämäinen talous kaataa hyvät aikeet jo alkumetreillä.

Millä alalla olet asiantuntija?

– Olen arjen asiantuntija. Lähestyn poliittista keskustelua aina meitä kaikkia koskettavista käytännön lähtökohdista. Uskon vakaasti siihen, että omat ja kanssaihmisten kokemukset täytyy ottaa päätöksenteon perustaksi. Mielestäni nykyisellään eduskunnasta löytyy liian vähän arjen asiantuntijuutta. Koulutustaustani puolesta toivoisin seuraavalla vaalikaudella puututtavan myös julkisen sektorin rakenteeseen.

– Yksi tavoite on järkeistää julkista hallintoa ja poistaa turhat päällekkäisyydet. Sote-asioissa asiantuntijuutta löytyy lastensuojelusta ja ikäihmisten hoivasta.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?

– Seuraavat neljä vuotta varmasti tasapainotellaan talouskysymysten, etenkin velkaantumisen, energian hintojen ja tarvittavien säästötoimenpiteiden parissa. Koulutukseen on saatava ryhtiliike. Suomen oppimistulokset ovat romahtaneet OECD-maiden keskuudessa alle keskitason. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää sukupolvea, jonka työpanosten varassa Suomen tulevaisuus lepää. Ikääntyvä väestö ja käsiparien riittävyys erilaisissa hoitotehtävissä lienee vakiopuheenaiheita edelleen. Pelkkä raha ei ratkaise, vaan on panostettava työolosuhteisiin ja varsinkin esimiestyöhön.



Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?

– Arvosanaa en nyt lähtisi antamaan, mutta sen verran kylmää on ollut kyyti, ettei kiitettävää missään nimessä voi ainakaan hallituksen suoritukselle antaa. Hyvää yritystä sumensi keskinäinen riitely, joka näkyi ikävästi ulospäin. Nyt arvosanaa laskee edelleen hallituspuolueiden avoimen kielteinen suhtautuminen yhteistyöhön oman puolueeni, Perussuomalaisten kanssa. Pandemian aikana oli kuitenkin eduskunnassa havaittavissa hyvää tahtoa ja yhteistyökykyä yli puoluerajojen. Uudelle vaalikaudelle jää perintö, joka tekee neljä seuraavaa vuotta erittäin haastaviksi.

Epäkohta, johon haluat puuttua?

– Auton käyttövoimavero eli niin sanottu “dieselvero”.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?

– Perussuomalaiset ja Kokoomus kilpailevat ykköspaikasta. Perussuomalaiset tunnetusti kirii kannatustaan vaalipäivän lähestyessä, joten suurimman puolueen asema on hyvinkin mahdollinen. SDP saa pronssia ja Keskusta ratkoo Vihreiden kanssa sijat neljä ja viisi. Gallupit eivät äänestä, joten nukkuvien puolueelle ei nyt saisi antaa yhtään sijaa viiden joukkoon.

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?

– Sopivasti pientä jännitystä on varmasti ilmassa.

Hanna Lahtinen