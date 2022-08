Sattuma teki Matti Huutosesta meteorologin

Kaikkien suomalaisten tuntemasta Matti Huutosesta tuli meteorologi oikeastaan sattumalta. Armeijassa Kainuun prikaatissa oli mahdollisuus valita erikoistumisalaksi tiedustelu- ja sää, niinpä mies lähti sääkouluun Niinisaloon. Innostus johti sittemmin Helsingin yliopistoon meteorologiaa opiskelemaan. Valmistumisensa jälkeen hän pestautui vuonna 1999 ilmatieteen laitokselle ja Yleisradiossa hän aloitti vuonna 2004.

Matti Huutosta kiehtoo erityisesti käytännön sääennusteiden laatiminen. Tavallinen tallaaja saattaa kuvitella, että sääkartat putkahtavat ikään kuin valmiina pakettina koneelta mutta vielä mitä.

Meteorologin työpäivä Ylellä alkaa kesällä aamuneljältä ja sääkarttojen on oltava valmiina kello seitsemän lähetykseen. Karttojen laadinta ja valmistus televisioon on kovaa työtä ja siinä käytetään apuna esimerkiksi säähavaintoja, tutkakuvia ja ennustemalleja. Tiimissä kollegoiden kanssa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin säästä.

Sää kiinnostaa kansalaisia. Erityisesti kesän säätilat herättävät jopa kuohuvia tunteita. Sana ”helle” saa jotkut katsojat lähes raivon partaalle ja pieleen mennyt ennuste kirvoittaa myös yleisöpalautetta.

– Kun muistaa, että tv-uutisia ja säätä katsoo joka ilta noin miljoona katsojaa, palautteen määrä on hyvin kohtuullinen, Huutonen täsmentää.

Oman kesälomansa Huutonen aloitti juhannukselta ja jatkoi sitä heinäkuun loppuun. Osan lomasta koko perhe, Kalajoelta kotoisin oleva puoliso ja kolme lasta viettivät Matin lapsuudenkodissa Uuraisilla. Siellä mieluisia kesäaskareita ovat metsätyöt, puiden pilkkominen ja vanhan talon kunnossapito. Lomaan mahtui myös reissaamista ympäri Suomen.

Kun utelen Matin harrastuksia lomakauden ulkopuolella, saan vastaukseksi pyöräilyn, kuntosalin ja lasten kanssa puuhailun. Säämiehen suosikkivuodenaika on kevät ja alkukesä, jolloin luonto alkaa vihertää ja ilmassa on lupaus kesästä. Kasvihuone ja puutarha saa silloin pariskunnan ahkeroimaan.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset säähän näkyvät Matti Huutosen mielestä selvimmin lumen vähäisyytenä erityisesti Etelä-Suomessa. Myös ensilumi sataa nykyisin aiempaa myöhemmin. Kun ennen puhuttiin vain kevättulvista, niitä voi runsaan sateen vuoksi nyt näkyä myös marras-joulukuussa.

Matti Huutosesta välittyy rauhallinen ja sympaattinen kuva tv-ruudulta mutta pitääkö se paikkansa myös ruudun ulkopuolella ?

– Ystävien mukaan olen puhelias ja rento. Vieraiden ihmisten seurassa muutun varautuneeksi ja pidän ”suojaa” päällä. Olen siis hitaasti lämpiävää sorttia, mies arvioi itseään.

Meteorologeista sukeutuu tv-työn ansiosta tai vuoksi seurattuja julkkiksia, eräistä jopa tähtiä. Esimerkiksi Anniina Valtosta nähdään nykyään varsinaisen työnsä ohella myös viihdeohjelmissa. Haluaisiko myös Matti Huutonen laajentaa repertuaariaan viihteen puolelle ?

– En missään nimessä. Olen mielelläni vain tällainen vähän jäyhä esiintyjä enkä kaipaa yhtään enempää esilläoloa, mies parahtaa.

Aila Paloniemi