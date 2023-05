Särkilammella bongataan

Tänään tiistaina 3.5. klo 17-19 Särkilammen lintutornilla vietetään lintutorni-iltaa ja bongaillaan lajeja. Paikalla myös Mika-Petri Harju kaukoputkineen ​antamassa tarkemman lajimäärityksen.

Särkilampi on lähes umpeenkasvanut suorantainen lampi, jonne on perustettu luonnonsuojelualue vuonna 2006. Torni on rakennettu kesällä 2005 ympäristökeskuksen YTY-projektin toimesta.

Kevätmuuton aikaan tulvivalla lammella viivähtää vesilintuja ja kahlaajia. Tänä vuonna myös varpuslintuja on runsaasti.

Kurjet kuvasi Pirjo Käpylä.