Sara säihkyy permannolla

Uuraislaisen Sara Rädyn elämässä tosi isoa osaa näyttelee voimistelu. Harjoituksia on tällä hetkellä 5-6 kertaa viikossa noin kolme tuntia kerrallaan, lisäksi 12-vuotias Sara pitää peruskuntoa yllä baletilla ja uimahallitreeneillä.

– Parhaimmillaan on ollut 21 tuntia viikossa harjoituksia, kertoo äiti Heidi Tapper-Räty, joka yleensä Saran papan kanssa on kuljetusvastuussa.

Tällä hetkellä Saran päälaji on joukkuevoimistelu, nuorempana hän harrasti myös rytmistä voimistelua yksinään.

Saran seura on nyt vaajakoskelainen Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ja joukkue Illusion Pre Jr. Illusion on iso voimisteluseura ja liikuttaa yli 1000 lasta ja nuorta. Aikaisemmin Sara on voimistellut myös Palokan Ilossa ja aivan alussa Uuraisten Liinoissa.



Kaikki alkoi Liinojen satubaletista 2013 syksyllä, jonne äiti hänet taaperona vei ja josta innostus syttyi heti.

– Vaikka voimistelu on aika kallis harrastus, on se Saralle ja koko perheelle antanut niin hienoja elämyksiä, ettei siihen laitetut eurot yhtään harmita, Heidi-äiti sanoo.

Innostus voimisteluun on niin vahvaa, että Sara on vähän miettinyt jo myös valmentajan työtä oman aktiiviuran jälkeen. Mutta siihen on onneksi vielä pitkä aika.

– Mukavinta on kisat, leirit ja onnistuminen, Sara luettelee. Voimistelijana hänen parhaita ominaisuuksiaan ovat hyvät hypyt, notkeus, sekä valtava sinnikkyys, jota eivät edes loukkaantumiset ole pystyneet nujertamaan.

Pari vuotta sitten Saralta murtui harjoituksissa nilkka ja viime kesänä varpaat jäivät ruohonleikkuriin.

– Kun näin sen verisen jalan, niin ajattelin, että tämä oli tässä, mutta ei sentään, Heidi huokaa.

Kisaamaan Sara Räty on päässyt jo ulkomaillekin. Maaliskuussa Illusion Pre Jr osallistui Bulgarian Sofiassa järjestettyyn joukkuevoimistelun Academic Cupiin. Onnistunut suoritus riitti toi joukkueelle sarjansa parhaana suomalaisjoukkueena kilpailun pronssisijan.



Kevät on voimistelussa kisojen aikaa, Bulgarian jälkeen Sara on joukkueensa kanssa ehtinyt jo kisaamaan Tampereella, Jyväskylässä, sekä SM-kisoissa viime viikonloppuna, josta tuliaisina oli hienosti viides sija 29 joukkkueen joukossa.

Joukkuevoimistelussa jokainen liike on osa kokonaisuutta ja kilpailuohjelmaa hiotaan satoja tunteja, jotta ohjelmasta tulee upea kokonaisuus. Tärkeää on tekninen osaaminen, suoritus ja taiteellisuus.

– Tuomarit arvostelevat esimerkiksi hyppyjä, tasapainoa ja taiteellisuutta. Sitten myös hiukset pitää olla hyvin, Sara kertoo.



Myös psyykkinen valmennus kuuluu jo Saran harjoitusohjelmaan. – Siinä keskustellaan kaikenlaisista asioista, mihin me pystytään ja tunteista ja muusta, Sara kertoo.

Saran pitkäjänteisyys ja päättäväisyys ei ole tullut vanhemmille Heidille ja Mikolle yllätyksenä, mutta se, kuinka rohkea ja valovoimainen esiintyjä tytär on, aiheuttaa aina ylimääräisen ylpeyden läikähdyksen.

Saralla on myös huippu-urheilijan kunnianhimo, hänen ei tarvitse hetkeäkään miettiä, mikä on päätavoite.

– Voittaa MM-kisat.

Hanna Lahtinen