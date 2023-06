Sanoista tekoihin

Samuli Mattilalla on selkeä tavoite. Hän aikoo olla vielä joku päivä kansanedustaja ja katsoa, mitä se maailma tuo tullessaan. Viime eduskuntavaaleissa hän sai eniten ääniä uuraislaisista ehdokkaista, kaikkiaan 579 kappaletta. Se on vasta 26-vuotiaalle, kannatuskuopassa rypevän keskustapuolueen ehdokkaalle hyvä saalis, varsinkin, kun noin neljä viidesosaa äänistä tuli muualta kuin Uuraisilta.

Politiikka on vallankäyttöä, mutta vaikuttaa voi muillakin tavoin. Samuli Mattila ryhtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi vaalien jälkeisenä maanantaina. Yritys on Mattilan Hoivapalvelut Oy, jonka yksi tavoite on parantaa erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen tarjontaa Keski-Suomessa. Tällä hetkellä painopiste on Uuraisilla, mutta hallittu laajeneminen koko Keski-Suomeen on tavoitteena.

– Suomalaiset ikääntyvät ja on sekä inhimillisesti, että kokonaistaloudellisesti parasta, mitä pidempään pystyy elämään laadukasta ja turvallista elämää omassa kodissa. Ennaltaehkäisevästä työstä olen politiikan puolella puhunut niin kauan kuin muistan ja nyt haluan olla lunastamassa näkemyksiäni myös yrittäjänä, Samuli Mattila sanoo.

Yritysmaailmaan hän hyppäsi samalla rohkeudella kuin aikoinaan jo ennen täysi-ikäisyyttä politiikkaan ja jätti yksinyrittäjyyden vaiheen kokonaan välistä. Harkitsematon päätös ei silti ollut.

– Yli kahden vuoden ajan olen ajatusta pyöritellyt päässäni. Viimeksi työskentelin ohjaajana lastensuojelun erityisyksikössä. Ammatiltani olen lähihoitaja. Työkokemukseni pohjautuu pitkälti mielenterveys- ja päihdepalveluihin niin ikääntyneiden, kun lasten ja nuorten osalta. Kaikki työkokemus on ollut hyödyksi yritystä ajatellen.

Toisena osakkaana Mattilan Hoivapalveluissa on kolmekymppinen Oskari Moisio, jolla on yritysmaailmasta jo todella vankka kokemus erityisesti kiinteistö-, mutta myös matkailupuolelta. Some- ja mediavastaavana toimii Mandi Moisio ja palkanlaskennasta ja laskutuksesta vastaa Annika Määttä. Omia työntekijöitä on tällä hetkellä kolme, mutta myös toimitusjohtaja Mattila tekee yhä käytännön työtä – ja nauttii siitä.

– Ensimmäinen kerta ensimmäisen asiakkaan luona ei unohdu koskaan, silloin viimeistään vakuutuin, että olen oikealla tiellä. Se, että pystyy tarjoamaan niin tärkeää ja merkityksellistä apua asiakkaalle ja hänen läheisilleen säväytti.

Mattilan hoivapalvelut tarjoaa nimensä mukaisesti hoivaa ja palvelua.

– Kaikki palvelut, mitkä tukevat ikäihmisten ja toimintarajoitteisten kotona pärjäämistä kuuluvat tarjontaamme. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi siivouspalvelut, vaatehuolto, kauppapalvelu, ulkoilutus-, asiointi-, kylvetys-, kuljetus- ja saattoapu sekä pihatyöt.

– Jo nykyisellään kotitalousvähennys pienentää asiakkaan maksamaa summaa huomattavasti, mutta toivoisin silti, että maan päättäjät ymmärtäisivät ennaltaehkäisevän työn merkityksen ja tukisivat kotipalveluja enemmän, Mattila sanoo.

Markkinointia on toistaiseksi toteutettu melko matalalla profiililla, mutta jo puskaradio on osoittanut, että tarvetta palveluille on.

– Iso kiitos yhteistyöstä Kuukan Kotiavun Susanna Paloselle, hänen kokemusasiantuntemuksestaan on ollut tosi paljon apua, Samuli Mattila sanoo.

Toinen yrityshaara on henkilöstövuokraus, jolla paikataan sotesektorin akuuttia henkilöstöpulaa. Tällä puolella Mattilan Hoivapalvelut välittää työntekijöitä myös Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Pelkäksi henkilöstövuokrausfirmaksi Mattilan Hoivapalvelut ei kuitenkaan halua profiloitua.

Työnantajana hän haluaa tarjota kannustavan palkkauksen lisäksi, laadukkaan työterveyden sekä kuukausittaisia henkilöstöetuja.

Sote-uudistus ei Mattilan yrityspolkuun ole juurikaan vaikuttanut.

– Vaikka olisi millainen julkinen järjestelmä, niin myös yksityisiä tukipalveluja tarvitaan, hän sanoo.

Tällä hetkellä Mattilan Hoivapalvelut keskittyy kotipalveluun ja työ tehdään kentällä. Haave ja tavoite kuitenkin on, että jonain päivänä on myös olemassa yhteisöllinen palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa hoivaa ja asumispalveluja.

Moisioiden eri yritysten ja Mattilan Hoivapalvelujen toimisto sijaitsee tällä hetkellä entisessä Säästöpankin pankkisalissa. Samassa kerrostalossa toimi aiemmin mielenterveyskuntoutujien yksikkö, Mehiläisen Ykköskoti.

– On aika haasteellista löytää Uuraisilta toimivia tiloja, tästäkin talosta puuttuu hissi, harmittelee Mattila.

Yritystoiminnan rinnalla Samuli Mattila toimii monissa luottamustoimissa. Hän on hyvinvointialueen yksilöasiainjaoston jäsen sekä Uuraisten kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja.

– Jo hyvin nuorena alkanut yhteiskunnallinen vaikuttaminen on niin iso osa minua, että en osaa olla ajattelematta asioita kokonaisuuden osina. Mielenkiintoista ja tärkeää myös on, että on kokemusta eri rooleista, työntekijänä, asiakkaana, päättäjänä ja nyt myös yrittäjänä, Mattila sanoo.

Hanna Lahtinen