Sannalta apua selkäkivun selätykseen

Valtakunnallista selkäviikkoa vietetään tänä vuonna tällä viikolla teemalla Back2Back – tukea selälle. Selkäviikko ajoittuu vuosittain lokakuussa maailman selkäpäivän 16.10. yhteyteen.

Selkäkivut ovat hyvin yleisiä. Suurin osa selkäoireista on onneksi hyvälaatuisia ja ohimeneviä. Selästä voi pitää huolta pysymällä aktiivisena arjessa ja noudattamalla terveellisiä elintapoja. Perinteisesti lokakuun selkäviikolla tuodaan esiin selän terveyden merkitystä ja kannustetaan ihmisiä itsehoitoon.

– Selkä on kehomme tukiranka, ja siitä kannattaa pitää huolta jo ennen kuin se alkaa oireilla. Edistetään selkäviikolla yhdessä selkäterveyttä, Selkäliiton toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio kehottaa.

Sanna Espo Uuraisilta valmistui fysioterapeutiksi vuonna 2006 ja tuli Uuraisille töihin kolme vuotta myöhemmin.

– Selän kipeys on hyvin tavallinen syy hakeutua fysioterapiaan. Hoito aloitetaan haastattelemalla asiakasta ja tutustumalla lääkärinlausuntoon ja tekemällä testejä lihaskireyksistä ja -voimasta ja myös neurologisia hermoratoja koskevia testejä. Mitä sitten seuraa, riippuu kokonaan tilanteesta. Tärkeintä on omahoidon ohjaus ja sitten syvien lihasten kuten poikittaisten vatsalihasten vahvistaminen. Myös reisien ja lantion lihaskireys aiheuttaa väärää asentoa alaselkään tuottaen kipua. Toisaalta kipukin aiheuttaa vääriä asentoja, kertoo Sanna.

Jos Sanna tietää syyn hyvin ja voi antaa täsmähoitoa, fysioterapia auttaa. Usein tapaukset vaativat omaehtoista harjoittelua hoidon lisäksi. Joskus kipu hellittää kolmen hoitokerran jälkeen, joskus se vaatii kymmenen kertaa. Ellei sen jälkeen tulosta tule, on palattava takaisin lääkäriin ja tarkempiin tutkimuksiin kuten magneettikuvaukseen.

Sanna antaa työssään ohjausta, hierontaa, lämpö- ja kylmähoitoja ja motivoi potilasta hoitamaan itse itseään. Tärkeää on myös asiakkaan rohkaisu ja neuvonta. Iloinen asia on, kun kipu hellittää, mutta kaikkea ei aina pysty auttamaan.

Jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee selkäkipua elämänä aikana. Selkäkipu paranee usein itsestään, mutta sillä on tapana uusiutua.

Selkäoireet ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin. Kela maksoi vuonna 2020 sairauspäivärahoja selkäsairauksien takia lähes 83 miljoonaa euroa, ja korvattuja päiviä oli yli 1,4 miljoonaa. Selkäkivuille altistavia tekijöitä ovat perimä, liikunnan vähäisyys, ylipaino, tupakointi, psykososiaaliset tekijät kuten stressi, masennus, heikentynyt työtyytyväisyys, raskas fyysinen työ ja tapaturmat.

Tellervo Lehtoranta