Sähkösopimusten suossa

Meidän taloudessamme sähkösopimuksen uusiminen tuli ajankohtaiseksi lokakuussa. Vaati melkoisen pohdinnan, millainen sähkösopimus olisi paras sähkö- ja puulämmitteiseen, vanhaan omakotitaloon.

Viime talvena sähkön hinta puhutteli kansalaisia enemmän kuin vuosikymmeniin. Kiinteähintaisia sopimuksia vaihdettiin pörssisähköön. Sähköyhtiöiden sovelluksista seurattiin tarkasti oman talouden sähkönkulutusta, seurattiin futuurien kehitystä ja etsittiin keinoja sähkön säästämiseksi. Kun mediassa varoitettiin sähkön kulutuspiikeistä, saunat jätettiin lämmittämättä. Facebookin Leivinuunikokit -ryhmän jäsenmäärä kasvoi ja yhä useampi takan tai leivinuunin omistava alkoi valmistaa ruokaa perinteisin menetelmin.

Ja kyllähän suomalaiset sähkönsäästötalkoissaan onnistuivatkin. Motiva kertoi energiansäästöviikon tiedotteessaan, että jopa 40 prosenttia suomalaisista suorastaan nautti säästötalkoista. Suomalaisten toimien johdosta sähköä riitti kaikille koko lämmityskauden ajan.

Sähkön hinta laski kevään ja kesän aikana, mutta viitteitä hintojen noususta on jälleen ollut esillä. Säästäväisyytemme siis jatkuu alkavankin talven yli ja siitä muodostunee uusi tapa. Kyllähän yksittäisissä talouksissakin herättiin siihen, miten paljon omilla toimilla voi sähkölaskunsa suuruuteen vaikuttaa. Yksi keino on esimerkiksi ilmalämpöpumppu.

Moni on meidän tapaamme pohtinut sitä, mikä on omalle taloudelle sopivin sähkösopimus. Erilaisilla nettisivuilla opastetaan, että pörssisähkö kannattaa valita silloin, jos omaa kulutusta pystyy ohjaamaan edullisille tunneille. Sähkön hinnanvaihteluita on seurattava ahkerasti, jotta kulutustaan voi ohjata oikein. Mikäli talous on tiukalla, pörssisähkö ei saata olla paras valinta. Joskus saattaa tulla se suurempikin lasku, ja siihen on oltava varautunut.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että kiinteä sähkösopimus saattaa tulla pörssisähköä hieman kalliimmaksi pitkällä juoksulla. Kiinteässä sähkösopimuksessa maksetaan vakaudesta. Sähkösopimukset voi tehdä lisäksi määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Ensimmäisessä vaihtoehdossa sähkön hinta on ja pysyy, vaikka hinnat tulisivat alaspäin. Se kannattaa valita ainakin siinä tapauksessa, jos saa sopimuksen tehtyä suhteellisen edulliseen hintaan.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen etu on se, että sen voi irtisanoa milloin vaan, mikäli parempi sopimus löytyy.

Nyt markkinoille ovat tulleet myös niin sanotut hybridisopimukset, jotka yhdistelevät kiinteää hintaa ja pörssisähköä. Sähkön hinta vaihtelee käyttöajan mukaan eli kulutusta kannattaa ohjata yöaikaan halvemmille tunneille. Tämä vaihtoehto tarkoittaa sitä, että kulutusta tulee ohjata mahdollisimman paljon öiseen aikaan, mieluusti lämminvesivaraajaa myöten.

Sähköyhtiöiden nettisivuilla on testejä, joiden avulla voi selvitellä itselleen parhaiten sopivaa sähkösopimusta. Meidän huushollissa päädyttiin kiinteähintaiseen ja määräaikaiseen sopimukseen. Kotitoimistossa töitä tekevänä sähköä joutuu pakosti käyttämään päiväsaikaan, eikä aika saatikka innokkuus riitä pörssisähkön hintojen seuraamiseen.



Monesta huushollista löytyy tätä nykyä ilmalämpöpumppu. Niitä on asennettu runsain määrin viimeisinä vuosina. Ostohetken ja -huuman jälkeen on jo saattanut unohtua, miten laitteesta saa parhaan hyödyn irti.

Petri Huutonen Talotekniikkapalvelu Huutonen Oy:stä sanoo, että tärkeimmät asiat on tarkistaa ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet ja se, että laite on asennettu lämmitysasentoon.

– Mikäli ilmalämpöpumppu on automaattiasennossa, se osaa myös viilentää automaattisesti.

Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi, jos asuntoa lämmitetään vaikka tulisijalla. Huutonen neuvoo asettamaan sähköpattereiden lämpötilan muutamaa astetta alemmas kuin mitä ilmalämpöpumpussa on.

Näin hyötysuhde on suurin ja lämmitys painottuu pumppuun.

– Melkein jokaisessa laitteessa on myös ajastin, jolloin pörssisähkön käyttäjät voivat asettaa pumpun lämmittämään yöaikaan ja ajamaan lämpöreserviä tupaan.

Sisäyksikön suodattimet tulisi tarkistaa vähän laitteesta riippuen kahden viikon tai kuukauden välein. Myös ulkoyksikköä kannattaa vilkaista ennen pakkasten tuloa mahdollisten roskien varalta.

– Joskus on käynyt niin, että asiakkaan ilmalämpöpumppu on toiminut huonosti vain likaisuuden vuoksi. Erityisesti lemmikkieläintalouksissa suodattimet kannattaa tarkistaa usein.

Ilmalämpöpumppu voi olla päällä koko ajan. Uusimmissa laitteissa ei ole pakkasrajoja. Jos pakkanen kiristyy liian kovaksi, laite sammuttaa itsensä.

Huutonen kertoo, että ilmalämpöpumppujen kysyntä notkahti tänä vuonna.

– Verrattuna viime tai edelliseen vuoteen, määrä putosi noin kolmannekseen. Luulisin, että syy on kotitalouksien nousseissa kustannuksissa.

Maarit Nurminen