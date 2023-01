Ruuhimäen yöelämä tallennettiin neuleeseen

Ruuhimäki on kylä jolla on muiden meriittien lisäksi oma verhokangaskuosi – ja nyt myös villapaita. Molempien taustalta löytyy ruuhimäkeläistynyt taiteiden tohtori Marjukka Vuorisalo.

Ruuhimäen kylätalolla ovat jo ahkerat naiset neuloneet Ruuhimäki By Night -neulepuseroita Puulan seutuopiston Lankojen leikkiä -kurssilla, jota Marjukka Vuorisalo luonnollisesti vetää. Kurssi jatkuu joka toinen perjantai huhtikuun puoleen väliin saakka.

– Työohje ilmestyi muidenkin kuin kurssilaisteni pällisteltäväksi paperimuodossa nyt tammikuun Kotiliesi Käsityö-lehdessä, Vuorisalo kertoo.

Kaarrokevillapaidan ohjeita on kaksi, toinen ruuhimäkeläisille ja muillekin ihmisille ja toinen nelijalkaiselle lenkkikaverille. Koiraneuleiden suunnittelu ei ole Marjukka Vuorisalolle uusi juttu, vaan hän on tehnyt aiheesta kirjankin. Joka koiran neulekirja ilmestyi viime vuonna.



Ruuhimäki By Night -puseroiden inspiraation lähteenä ovat Ruuhimäen metsissä asustavat eläimet. Niinpä molempien puseroiden kirjoneulekuvioissa puput seikkailevat talvisessa metsässä kuun valossa.

Kotilieden juttuun neuleet kuvasi aidossa Ruuhimäen metsässä Akseli Soininen. Mallina toimi Anita Soininen ja Vuorisalon koirat Pikkarainen ja Mutka. Koko porukka aitoja ruuhimäkeläisiä hekin.