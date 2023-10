Rutalahdessa jälleen mainiot markkinat

Vaikka sää oli epävakaa, kävijöitä oli silti paikalla yhtä runsaasti kuin ennenkin, tämänhetkisen arvion mukaan 3000 asiakasta. Rutalahden markkinat ovat koko kylän yhteinen ponnistus, johon osallistui tänäkin vuonna noin 40 talkoolaista varmistamaan markkinapäivän sujuvuuden, kerrotaan markkinaorganisaation nettipalautteessa.

Markkinamyyjät eivät uhkaavaa sateista päivää pelänneet vaan tulivat joukolla mukaan ja 90 myyjää piti huolen siitä, että jokainen löysi jotakin kotiin vietävää. Rutalahden markkinoilla oli markkinamyyjien lisäksi myös konekenttä, jossa oli mahdollisuus tutustua erilaisiin koneisiin.

Mukana kentällä olivat Avant, Sisu, Tavo Oy ja Metsäkuutio. Metsäkuution pisteessä sai ihailla varsin mittavaa metsätyökonetta ja kuulla heidän palvelutarjonnastaan sekä tavata itse tekijöitä.

Ruisleivistään tunnettu Toivakan seurakunnan emäntä Sinikka Jäntti laittoi jälleen ruisleipänsä ja muut tuotteensa tarjolle.



– Ruisleivän lisäksi paholaisenhillo on sellainen, joka menee kaupaksi. Se sisältää mm. tomaattia, valkosipulia chiliä, paprikaa. Marjoja siinä ei ole lainkaan. Paholaisenhillo sopii hyvin kala-, kana- ja liharuokiin, kertoi Jäntti.

Toivakan Lions Club on innostunut varustamaan joka talouden Toivakan seudulla linnunpöntöillä. He möivät niitä jo Toivakan markkinoilla hyvällä menestyksellä. Rutalahdestakin monet linnunasunnot matkasivat asiakkaitten matkassa seuraavaa kevättä ja lintujen paluumuuttoa odottamaan. Rutalahden talkooväki onnistui hyvin niin uutispuuron, kahvien kuin leivonnaistenkin tarjoilusta. Eikä puutetta syötävistä ollut, sillä myös markkinakentällä monet kyläseurat ja yksityiset kypsyttivät niin makkaraa kuin räiskäleitäkin ja monenmoista käärylettä syötäväksi.

Veikko Ripatti