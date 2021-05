Robotti laskuttaa Uuraisilla

Uurainen on ollut mukana KuRob-hankkeessa, nimi on lyhenne sanoista kunnille robotteja ja se on kuntien yhteishanke toimintaprosessien uudistamiseen ohjelmistorobotiikkaa hyödyntäen. Hankkeen organisoinnista, hallinnoinnista ja pilottien toteutuksesta on vastannut MOST Digital Oy, rahoitus on tullut valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinhankkeesta.

Mistään kovin scifistä ei ole kyse, vaan robotiikkaa hyödynnetään varsin arkisissa asioissa. Hankkeessa tuotetaan yhteistyössä tunnistetuista kohteista robotisaatioita kunnille robotiikan hyötyjen konkretisoimiseksi.

Esimerkiksi Uuraisilla jatkossa ajetaan robotille laskut ja sen jälkeen käynnistetään tehtävä sähköpostipyynnöllä. Robotti aloittaa tehtävän suorittamisen, hakee ostolaskut ja avaa laskun sekä sen pdf:n. Robotti käy ensin läpi jokaisen Pro Economican kentän tabilla, jotta ohjelma antaa kentästä mahdolliset virheilmoitukset. Sen jälkeen tehdään perustarkistukset ja laskun mahdollinen muokkaus. Lopuksi robotti tiliöi ja kierrättää laskun.

– Robotti on siinä mielessä hyvä työkaveri, että se on aina paikalla, kun tarvitaan. Se ei väsy eikä ole sairauslomilla. Robotti tekee sen työtehtävän mikä sille on ohjelmoitu. Ja mikä parasta sille voidaan opettaa tehtävän edetessä uusia asioita, talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen kertoo.

Robotti ei myöskään kiukuttele, eikä tuo kotihuolia työpaikalle, Uuraisten erinomaisen luovia ja valovoimaisia työntekijöitä robotit eivät kuitenkaan pysty korvaamaan.

– Ns. tylsiä rutiinitehtäviä voidaan antaa tehtäväksi robotille, joka tekee niitä suoritusvarmasti eikä väsy tai tympäänny. Näin ollen työntekijän aikaa voidaan käyttää johonkin vaativampaan tai luovempaan tehtävään, Lievonen tarkentaa.

Tulevaisuudessa enemmänkin erilaisia asianhallintaan ja -järjestelmään liittyviä rutiinitehtäviä voitaisiin helpottaa robotisaation avulla Uuraisilla.

Reijo ja Raija.



Hankkeessa mukana olevilla kunnilla on hyvin erilaisia robotiikan käyttökohteita. Asikkalassa tulee toimimaan kaksi eri nimistä robottia: Reijo ja Raija. Reijon tehtävänä on ostolaskujen tiliöinti ja Raijan tehtävä on hyväksyä laskut.

Ylöjärvellä tekoäly analysoi yksikkökohtaisesti historiadataa ja ennustaa tulevan ajanjakson päiväkohtaisen todennäköisyyden kuinka paljon lapsia on paikalla päiväkodissa.

Riihimäen robotti taas lähettää henkilöstöluettelon mukaisesti henkilöstölle sähköpostin, jossa on linkki työvuorotoiveiden Forms-lomakkeeseen.

Hankkeessa oli mukana 11 kuntaa, Keski-Suomesta Uuraisten lisäksi Jyväskylä, jossa Robotti käsittelee koulujen Jälkkäri- ja Vertti-laskuja, jotka kierronohjaaja lähettää robotille.

Kuvassa aitoja ja oikeita Uuraisten kunnan työntekijöitä vapputunnelmissa.

Hanna Lahtinen