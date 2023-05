Riku jatkaa hirsiveistoperinnettä

Riku Rokkamäki, 18, on vastavalmistunut putkiasentaja.

Putkityö on leipätyötä, mutta vapaa-ajan harrastuksena hänellä on hirsiveisto ja polttopuut. Näin Riku jatkaa pappa Reijon ja isä Villen työtä perinteen ylläpitäjänä.

Jyväskylän Gradiasta Riku sai putkiasentajan paperit. Hän sai heti työpaikan putkialan yrityksessä kaupungissa. Siellä hän puurtaa lähinnä ulkotöitä pihoissa vesijohtojen ja viemärien asentajana ja korjaajana.

Kevytyrittäjäpalvelun kautta Riku tekee massiivihirsistä pihapöytä- ja penkkiyhdistelmiä. Ajatuksen tasolla on vielä vaikkapa laavujen, pienten rakennusten ja saunojen veisto.



Riku korostaa, että hän on todellakin perinteen jatkaja, sillä Reijo-pappa oli armoitettu kirvesmies ja hirsiveistäjä kuten poikansa Villekin, Rikun isä. Kumpikin on hirsityöt jo lopettanut.

Kurkistus Rokkamäen veistohalliin, siihen, jonka päädyssä lukee huumoria ymmärtävän naapurin tekstaama mainoslause Tönöjä tönöttömille, panee huokaamaan ihastuksesta. Kuusi komeaa hirsipöytää hohtaa valkeuttaan ja uutuuttaan täyttäen osan hallista.



– Kaikki on myyty tilaajille ja yksi niistä tulee Höytiänpäivän arvonnan pääpalkinnoksi, kertoo Riku.

Riku kaatoi talvella suuret puut, kuori ne ja kuivatti hajallaan hallissa. Näin saatiin aikaan mahtava puuaines. Moottorisaha on uskollinen työväline. Pöydätovat sileitä kuin silkkikangas.

– Kiinnostus puuhun materiaalina on isältä ja papalta peräisin. Luontevaa on silloin perinnettä jatkaa.

Tellervo Lehtoranta