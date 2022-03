Riemullisten kohtaamisten ilta

Minna-Mari Kivimäki iloitsi, kun iloinen puheensorina täytti tauon jälkeen seurakuntakoti Majakan naistenpäivän myötä. Vuodesta 2008 järjestetty tapahtuma on ollut koronasyistä pannassa pari viime kautta.

– Vuosi sitten olimme kaikki omissa poteroissamme, kolme vuotta sitten olemme päässeet kokoontumaan viimeksi, Kivimäki kertoi.

Silloin mukaan pyydettiin ensimmäistä kertaa myös koomikko Mikko Vaismaata, mutta aikataulujen päällekkäisyyksien vuoksi keikka ei onnistunut. Toisaalta hyvä niin, sillä nyt ajoitus osui nappiin. Koronarajoitusten poistuttua väki on odottanut yhteisiä kokoontumisia ja Vaismaan hyväntahtoinen huumori sai yleisön nauramaan sydämensä kyllyydestä.

– Jokainen on odottanut, että pääsee olemaan jossakin, missä tapahtuu jotain, Kivimäki muotoili toivottaessaan naistenpäivänviettäjiä tervetulleiksi mukaan.

– Tänään saadaan nauraa ja olla yhdessä, eikä kenenkään tarvitse kantaa huonoa omaatuntoa.

Komediaosuuden lisäksi illan aikana saatiin kuulla myös Arja Korisevan laulua sekä herkutella mustikkakukolla ja jäätelöllä.

Keittiötiimistä hääräsi Toivakan kirkonkylän marttoja, Nisulan kyläseuran ahkeria naisia sekä MLL:n taitureita. Lisäksi K-market Perälä, Toivakan Sale ja Rutalahden Mylly olivat illan järjestämisessä mukana, sekä luonnollisesti Toivakan kunta ja seurakunta.

Illan aikana nähtiin myös yllätysnumero, kun Toivakan Vuoden Yrittäjä julkistettiin ja palkittiin.

– Keski-Suomen Yrittäjäjuhla on siirretty huhtikuulle, mutta maakunnissa on jo jaettu yrittäjäpalkinnot. Varsinaisessa tilaisuudessa heidät vielä kukitetaan, kertoi Toivakan Yrittäjien puolesta Arja Koriseva-Karmala. Innovatiivisesta liikeideasta palkittiin Eija Koriseva-Ruohomäki ravintola Sun Toiveesta. Koriseva-Ruohomäki painotti, että tunnustuksesta käy kiittäminen myös kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

– Aina kun Sun Toiveen ovi on käynyt ja kassa kilahtanut, niin sen ansiosta ollaan vielä pystyssä tämän koronankin jälkeen. Sun Toive vietti viisivuotissynttäreitä juuri viime kuussa.

– Hyvin nuori yritys tässä vielä ollaan, mutta ollaan saatu kyllä kokea kaikenlaista ja varmaan vielä vähän enemmän. Mutta se on vaan tuonut enemmän sisua ja varmaan sellainen periksiantamattomuus on meidän sukuvika. Periksi ei anneta, jos ei ole ihan pakko ja sitä pakkoa ei onneksi ole vielä tullut. Kiitos siitä teille kaikille. Pidetään Sun Toivetta yhdessä pystyssä, kannusti palkittu ravintoloitsija kiitospuheessaan.

Jenni Partanen