Rescuekoira Kipi kerhovieraana

Rescuekoiralla tarkoitetaan yleensä ulkomailta, hylättyjä koiria säilyttävältä tarhalta hankittua koiraa. Rescuekoira on koira, joka on sijoitettu uuteen kotiin oltuaan ensin koditon. Koira voi joutua kodittomaksi entisen omistajan hylkäämisen tai kaltoin kohtelun vuoksi. Tyypillisiä syitä koiran hylkäämiseen ovat esimerkiksi omistajan sairaus, vanhuus, ero, asumistilanteen muutos tai taloudelliset ongelmat. 4H- yhdistyksen nuoret saivat kuulla rescuekoira Kipin tarinan. Omalta osaltaan tämä kohtaaminen varmasti lisää nuorten rakkautta eläimiin ja muistuttaa vastuullisuudesta eläintä kohtaan. Tässä on Leean kertomana Kipin elämäntarina tähän päivään asti.

4H-lemmikkikerhoissa tutustutaan erilaisiin lemmikkieläimiin ja niiden hoitoon. Toivakan lemmikkikerhossa vieraili rescuekoira Kipi omistajansa Leea Paanasen kanssa.

– Olen aina halunnut auttaa eläimiä ja kun koiraa olimme hankkimassa, päätin, että haluan ottaa rescue koiran. Etsin netin välityksellä eri yhdistyksiä jotka etsivät koteja rescuekoirille. Otin yhteen yhdistykseen sähköpostitse yhteyttä ja kerroin minkälaista koiraa etsimme ja kerroin kodistamme, perheestämme ja koirakokemuksestamme heille. He soittivat minulle pian takaisin ja kertoivat että heillä on Suomessa kotihoidossa yksi noin vuoden ikäinen koira joka voisi sopia meille oikein hyvin. Lähdimme katsomaan koiraa ja samalla reissulla teimme jo adoptiopaperit ja hän tulikin meille kotiin. Koirasta maksoin kulukorvauksen jolla katetaan koiraan menneet kulut. Koiran nimeksi annettiin Kipi. Kipi on lähtöisin Kreetan saarilta.

– Kipin taustasta tiedetään hyvin vähän, vain sen että hän oli ilmestynyt vanhemman pariskunnan pihaan ja he olivat vieneet Kipin paikalliselle koiratarhalle hoitoon. Tarhalla Kipille tehtiin terveystarkastus, hänet tautitestattiin, rokotettiin ja sterilointiin. Tällöin hänet myös madotettiin ja sirutettiin. Pian Kipi sai passin ja hän pääsi tulemaan Suomeen lentokoneella. Suomessa Kipi kerkesi olemaankaksi kuukautta kotihoidossa jonka jälkeen adoptoimme hänet. Kipi oli aika pelokas ja vielä hieman laihassa kunnossa tullessaan meille. Sisäsiistikään hän ei ollut. Kaikki ihmiset, toiset koirat ja asiat pelottivat häntä. Pikkuhiljaa tutustuttamalla ja kohtaamalla pelot Kipi alkoi rohkaistua. Nykyään näin kolme vuotta myöhemmin Kipistä on tullut oikein hyvä koira, luonteeltaan kultainen kaikkien kanssa toimeentuleva koira. Monet rescuekoirat ovat saattaneet kokea elämänsä aikana kaltoinkohtelua ja jopa väkivaltaa ja tämä voi näkyä esimerkiksi pelokkaana käytöksenä. Myös koiranpentuja hylätään usein esimerkiksi teiden varsille tai roskiksiin. Rescuekoiran tausta voi olla mitä vain. Kun rescuekoiran ottaa on hänelle annettava riittävästi aikaa sopeutua uudenlaiseen ympäristöön.

Jos olet hankkimassa koiraa, toivoisin että harkitsisit myös rescue vaihtoehtoa. Myös sijaiskotina toimiminen on tärkeää.

Veikko Ripatti