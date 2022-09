Reippaita poikia kutsunnoissa Uuraisilla

Kolmekymmentä uuraislaista poikaa sai tänä syksynä viestin saapua kutsuntatilaisuuteen seurakuntakodille kuulemaan tietoutta edessä olevasta varusmiespalvelusta. Hiukkasen jännittyneinä reippaat nuoret miehet saivat kuulla faktoja edessä olevasta elämänvaiheesta armeijan edustajilta.

Uuraisten kunnan edustaja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Samuli Mattila tervehti tulevia varusmiehiä muistuttaen päivän ainutkertaisuudesta ja fyysisen kunnon tärkeydestä armeijaan aikoville. Seurakunnan puolesta puhui kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Timo Kässi kertoen itsenäisyyden historiasta.

– Pieni valtio tarvitsee vahvat puolustusvoimat. Teistäkin tulee tärkeä osa Suomen armeijaa ja tässä tehtävässä myös kotiseurakunta haluaa teitä palvella, rohkaisi Kässi.



Kutsuntatilaisuudessa puhuivat myös kapteenit Roope Sutinen ja Petteri Kovalainen. He painottivat kansalaisvelvollisuuden täyttämisen tärkeyttä ja kertoivat miten armeija-aika tuo mukanaan hyviä muistoja ja uusia taitoja, kaveruutta ja johtamistaitoa ja kuntoa ja miten tämän kaiken päämääränä on isänmaan puolustaminen. Siitä miten maata on sodassa puolustettu, nähtiin koskettavia videoita veteraanien kertomina. Videot saivat ilmeet vakaviksi.

Varusmiesten oikeuksista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista ja sotkun ihanista munkeista kertoi varusmiestoimikunnan puheenjohtaja Laura Lankinen sotilaspuvussaan. Paikalla käväisi myos kunniamerkkejä täynnä olevassa virka-asussa 31 vuotta puolustusvoimissa palvellut uuraislainen Ritva Tekkala.

Kutsunnoissa oli mukana Jyväskylän lyseon lukion IB-linjaa käyvä Paavo Lappi. Hän toivoi pääsevänsä Tikkakoskelle kouluttautumaan sotilassoittajaksi tammikuussa 2024. Hänen instrumenttinsa ovat haitari ja kitara.

– Omasta mielestäni olen hyvin isänmaallinen ja Suomen itsenäisyyden säilyttäminen on minulle erittäin tärkeä, kertoi Paavo.

Myös Miro Kuntsi toivoi pääsevänsä Tikkakoskelle apumekaanikkokoulutukseen. Hänkin lupasi toden tullen olla siellä, missä miestä tarvitaan maata puolustamaan.

Tellervo Lehtoranta