Rantakala on hieno toivakkalainen perinne

Toivakan Eläkeliiton yhdistyksen rakastettu perinne Rantakala järjestettiin tänä vuonna Huikon kartanolla. pääemäntä Sirpa Vihavaisen, Elina Puttosen, Tuulikki Viinikaisen, Raija Kivistön, Marjatta Heiskan ja Sirkka Ketosen keittämä lohisoppa herkullisine jälkiruokineen oli tietenkin tapahtuman pääosassa, mutta vähintään yhtä tärkeää oli seura, jossa ateria nautittiin.

Rantakalaa on järjestetty lähes parikymmentä vuotta ja kattilan koko on matkan varrella kasvanut, joskus keittoa on keitetty soppatykilläkin. Tällä kertaa pärjättiin kattiloilla, mutta monta niitä tarvittiin, sillä kartanon juhlatila oli täpösen täynnä väkeä.

– Meillä Ranta-Kankaisilla oli vuonna 2008 ja sitä ennenkin Rantakalaa oli jo järjestetty useamman kerran, tapahtuman organisaattori Anneli Nieminen muistelee. Aluksi nautittiin muikkua, nykyään lohta. Viime vuosina Rantakalaa on vietetty ainakin Heiskan kylällä Ikosilla Niemelässä, Huikon Helmessä, Matti Perälän Hietarannassa, Taulun kartanolla, Paloisten leirikeskuksessa, Nisulan kylätalolla, Wäärälässä Ruuhimäellä ja Nukulassa Haukanmaalla. Eli kaikki kyläkunnat on kierretty ja moneen mielenkiintoiseen paikkaan tutustuttu.

– Mukava on, että uusia paikkoja aina löytyy. Suuret kiitokset isäntä Antti Hannulalle, joka nyt antoi tilat käyttöömme aivan ilmaiseksi, yhdistyksen sihteeri Anneli Nieminen ja puheenjohtaja Markku Kauppinen kiittelevät.

Eläkeliiton toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Vuodet 2020 ja 2021 olivat poikkeuksellisia, kokoontumisrajoitukset ja pelko terveyden puolesta karsivat toiminnan minimiin.

– Koronan jälkeen oli vähän käynnistymisvaikeuksia, viime syksynä kerhossa oli vielä aika vähän väkeä, mutta onneksi nyt on jo huomattavasti vilkastunut, Anneli iloitsee.

– Yhteisömme on onneksi niin tiivis, että toista kannustetaan lähtemään taas mukaan, vaikka kynnys varmasti on monelle pitkän tauon jälkeen aluksi korkea, Markku lisää.

Toimintaa onkin monenlaista. On tietysti pian taas starttaava kerho, jossa on mukana yleensä aina joku vierailija, on kuntosalia ja vesijumppaa, raamattupiiriä ja retkiä. Vinkkejä vieraisiin otetaan mieluusti vastaan myös jäseniltä. Syksyn ohjelma on vielä vähän vaiheessa, mutta lähiviikkoina selkenee. Seurakunta on tärkeä yhteistyökumppani, joka antaa kokoontumisille tilat ja ahkerat eläkeliittolaiset puolestaan tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä kuten keittelevät kirkkokahvit seurakunnalle. Myös kunta tukee erityisesti liikuntatoimintaa monin tavoin.

– Esimerkiksi vesijumppa on sellainen, että kun yhdessä mennään, niin tulee lähdettyä. Siinä on sellainen porukan positiivinen paine. Anneli sanoo.

– Jos menet yksin jonnekin, niin ehkä juttelet jonkun kanssa, ehkä et, mutta kun yhdessä mennään, niin juttu lentää ja maailma muuttuu paremmaksi, lisää Markku Kauppinen.

Molemmat ovat erittäin vakuuttuneita, että Eläkeliiton kaltainen toiminta on ennaltaehkäisevää ja elämänlaatua kohottavaa toimintaa parhaimmillaan. Myös esimerkiksi puolison kuollessa yhteisön tuki on erittäin tärkeää.

Jäseniä Toivakan Eläkeliitolla on huimat 247 kappaletta, eli 10 prosenttia koko kunnan väestöstä. Hallituksen väki tekee luonnollisesti parhaansa suositellakseen toimintaansa.

– Eilen viimeksi minulta kysyi muutama eläkkeelle jäämässä oleva henkilö, että mitäs siellä teidän yhdistyksessä tehdään. Minähän kerroin ja neuvoin myös tutustumaan nettisivuihimme, Markku Kauppinen kertoo.

Myös kesätoivakkalaiset ovat löytäneet tiensä toimintaan.

ElEläkeliitto,



Uudet ideat ovat aina tervetulleita. Anneli Nieminen toivoisi, että ylisukupolvista yhteistoimintaa voisi Toivakassa olla enemmänkin.

– Meidän porukasta löytyisi esimerkiksi monta taitavaa entisaikojen elämästä kertojaa, jopa perinnepäivä voitaisiin järjestää, hän vinkkaa varhaiskasvatuksen ja peruskoulun suuntaan.

Usein yhdistyksissä järjestely- ja talkoohommat tahtovat kasaantua muutamille ihmisille. myöntävät, että vaikka joskus vähän väsyttää, niin toiminta kuitenkin antaa moninkertaisesti kuin ottaa.

– Yhdistystoiminta tuo uusia ystäviä ja rikastuttaa elämää, Anneli sanoo.

Ruokailun lisäksi Huikon kartanolla nautittiin huikkolaislähtöinen Hannu Saksin harmonikkamusiikista ja tietysti toiminnan tukemiseksi kerättiin varoja mukavalla tavalla, eli arpajaisilla. Palkintoja olivat lahjoittaneet K-market Perälä, Sale, apteekki, Miian kukkakauppa, Upin Grilli, Pentti Saukko ja hallituksen jäsenet. Pentti Suuronen kertasi ansiokkaasti talon historiaa ja se kirvoitti myös monia talossa työskennelleitä muistelemaan hoiva-alan arkea menneinä aikoina. Tästä enemmän ensi viikon lehdessä.

Hanna Lahtinen