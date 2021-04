Pyörät kuntoon kesäkelille

Uuraisten kunnanviraston aukio muuttui huhtikuun puolivälissä polkupyörien katsastusasemaksi. Petri Haaksluodon asiantuntevaan opastukseen pääsivät vanhemmat ja nuoremmat pyöräilijät kesäaikaan valmistautuessaan.

Lasten pyöristä tiedon toivotaan saavuttavan vanhemmat ja pyörän tulevan näin täysin lainmukaiseen kuntoon. Katsastusasemaa piti liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon valmistautuva Petri Haaksluoto Uuraisten kunnan vapaa-aikapalveluiden tukemana. Katsastuskortin lisäksi asiakkaat saivat myös tsemppipalkinnnon.

Uuden tieliikennelain myötä myös pyörää koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Kypärän käyttö on suositeltavaa. Alle 135 senttiä pitkää lasta saa kuljettaa vain soveltuvassa istuimessa tai lapsen turvalaitteessa. Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo on valkoinen tai keltainen ja takavalo punainen. Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään, reppuun tai vaikka kypärään.

Pyörän heijastimet ovat eteenpäin valkoinen, taakse punainen ja sivulle keltainen tai valkoinen. Soittokello on pakollinen. Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut.

Että pyörä pysyisi ajokuntoisena, on säännöllisesti tarkistettava renkaiden kiinnitykset, jarrut sekä vaihteistojen ja ketjujen kunto.

Henkilöiden kuljettamista uusi tieliikennelaki keventää merkittävästi. Pyörällä saa kuljettaa matkustajia riippumatta siitä, minkäikäisiä kuljettaja ja matkustaja ovat.

Tellervo Lehtoranta