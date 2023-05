Puulan seutuopiston kevätjuhla Leivonmäellä

Leivonmäen Kurkiauran koululla vietettiin Puulan seutuopisto kevätjuhlaa 23.4. Juhla oli samalla Joutsan kansalaisopiston 50-vuosijuhla.

Kurkiauran koulun seinustat ja vitriini komeilivat Puulan seutuopiston eri työpajojen kädentöitä kankaankudonnasta keramiikkaan ja taidemaalauksesta aterinkorukurssin hienoihin mm. lusikoista tehtyihin koruihin. Juhlaohjelma koostu musiikki- ja tanssiesityksistä, joissa mm. toivakkalaisten osuus oli näyttävästi mukana.

Toivakan laulajien kahdeksan laulajan ryhmä esitti H. Bacman-S. Korpelan Sunnuntaiaamuna kappaleen, suomalaisen kansansävelmän Kesäillalla sekä S. Coslw-K. Laineen, I. Taylorin Jokaiselle joku on kai rakkain- laulun. Jokaiselle joku on kai rakkain esitys soi kauniina miesten äänten päästessä oikeuksiin. Sekakuoro Sepposten laulut Lähtiessä laulamahan (kuoron tunnussävel), On suuri sun rantas autius ja Kullan ylistys- laulut kaikuivat komeasti koulun juhlasalissa Seppo Pänkäläisen johtamana.

Lyhyessä puheenvuorossaan Pänkäläinen toi esiin huolensa kuorolaulun yleisestä hiipumisesta. Senioritanssiryhmää ohjasi Birgit Penttinen senioreiden esittäessä tanssin keinoin Eviva Espanjan ja Pyynikki-valssin.

Eikä kaikkein vähäisin ollut Hiphop-ryhmän esityskään. Nuoret kaikella elämänvoimallaan loivat yleisön katseltavaksi vauhdikkaan ja nautittavan esityksen. Heitä ohjasi Pinja Weijo.

Soitinperäisestä musisoinnista huolehtivat viulistit Helmi ja Väinö Seppälä, viulu, säestäjänä Elina Seppälä. Iiris Varjoaho ja Johanna Vilkman soittivat pianoa. Kaikkien musiikkiesitykset saivat salintäyteiseltä yleisöltä raikuvat aplodit. Juhlapuheen piti Terttu Hentinen. Hän loi samalla katsauksen Joutsan kansalaisopiston viisikymmenvuotiseen historiaan.

Veikko Ripatti