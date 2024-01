Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa tänään. Tähän saakka kampanjoinnin yleisilme on ollut vakava ja hillitty, varsinaista vaalihuumaa ei ole ollut havaittavissa ja uutisointikin on keskittynyt harvinaisen paljon asiakysymysten ympärille. Asetelma on kuitenkin jännittävä, eikä lopputulos mitenkään kirkossa kuulutettu.

Presidentinvaaleissa on perinteisesti ollut melko korkea äänestysprosentti, tosin alenemaan päin. Presidentinvaaleissa vuonna 2012 ensimmäisellä kierroksella äänesti 72,8 prosenttia äänioikeutetuista ja toisella kierroksella 68,9 prosenttia, mikä oli alin lukema sitten vuoden 1950 vaalien.

Presidentinvaalissa vuonna 2018 tapahtui ensimmäistä kertaa suoran kansanvaalin historiassa, että ehdokas valittiin jo ensimmäisellä äänestyskierroksella. Lisäksi ensimmäistä kertaa presidentiksi valittiin valitsijayhdistyksen kautta ehdolla ollut ehdokas. Vaaleissa äänesti vain 69,9 prosenttia äänioikeutetuista. Sauli Niinistön suosio passivoi äänestäjiä erityisesti vaalipäivänä. Ennakkoon äänesti puolitoista miljoonaa ihmistä eli noin puolet äänensä antaneista.

Suomessa kaikkein iäkkäimpien äänestysaktiivisuus vaaleissa on matala. Tilastokeskuksen tietojen perusteella äänestysaktiivisuus viime vuoden eduskuntavaaleissa laski jyrkästi 80 ikävuoden jälkeen. Vaaleissa voi äänestää ennakkoon myös kotona, jos heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi äänestyspaikalle meneminen on hyvin vaikeaa. Ensimmäiselle kierrokselle kotiäänestykseen ilmoittautuminen umpeutui eilen, mutta toiselle kierrokselle kotiäänestämään voi oman kunnan vaalilautakunnalle ilmoittautua 30.1. saakka. Ilmoituksen voi tehdä itse tai pyytää toista henkilöä tekemään sen puolestaan.

Kotimaassa on tällä kertaa yhteensä 955 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Ennakkoäänestyspaikat ovat pääosin kunnantaloilla, kirjastoissa tai kauppakeskuksissa. Ulkomailla ennakkoäänestyspaikkoja on 89 eri valtiossa yhteensä 220 Suomen edustustossa tai edustuston toimipaikassa.

Toivakassa ja Uuraisilla ei ole valinnan vaikeutta äänestyspaikan suhteen, molemissa kunnissa on vain yksi, joka löytyy kunnanvirastotalolta, Toivakassa Toivakkataloksi kutsutulta.

Sen sijaan jos päivätyö on esimerkiksi Jyväskylässä, on ennakkoäänestyspaikkoja tarjolla runsaasti. Pääkirjaston lisäksi Huhtasuon, Säynätsalon, Vaajakosken ja Palokan kirjastot toimivat äänestyspaikkoina. Äänestää voi myös Keltinmäen ja Kuokkalan nuorisotilassa, sekä Kortepohjan ylioppilaskylän Rentukka-talolla. Äänestyspiste löytyy myös Tikkakosken teollisuustalolta, Lounaskahvila Stiinasta ja Korpilahti-talolta. Shoppailun lomassa äänestys onnistuu Keljonkeskuksen ja Seppälän Citymarketeissa, Palokan Prismassa ja Kauppakeskus Tawastissa. Aukioloajat mukailevat äänestyspaikan normaaleja aukioloja.

Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta, silloin kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa, mikä tarkoittaa toivakkalaisille Toivakkataloa ja uuraislaisille kunnanvirastoa.

kuva: Pian on taas aika laskea äänet. Viime keväänä eduskuntavaalin vaalipäivänä ääniä laskivat Veli Hytönen, Risto Pekkanen, Tomi Ahonen, Terttu Riihimäki, Risto Koivisto, Anja Lampinen ja Tellervo Lehtoranta. Kun presidentinvaalin molemmat kierrokset on käyty, viedään uurna varastoon, mutta vain hetkeksi, sillä kesäkuussa käydään europarlamenttivaalit. Ensi vuonna taas on luvassa tuplavaali, kun samalla kertaa valitaan edustajat kunnan- ja aluevaltuustoihin.

Hanna Lahtinen