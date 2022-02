Pitkä odotus palkitaan

Uuraisten Raiku käynnistää pitkän odotuksen jälkeen lasten lentopallotoiminnan Uuraisilla. Lasten lentopallokoulu alkoi viime keskiviikkona Höytiän koulun liikuntasalissa yhdeksän osallistujan voimin. Muutama tyttö tai poika mahtuu vielä mukaan.

– Höytiän sali toimii junnukenttänä oikein hyvin, koulukeskuksen saliin ei oikein ollut enää järkeviä vuoroja tarjolla, kertoo Oskari Kivelä, joka itse sai lentopallokärpäsen puraisun silloin, kun Uuraisilla edellisen kerran järjestettiin vastaavaa toimintaa lapsille.

– En kehtaa edes kertoa kuinka kauan siitä on, joskus 80-luvulla, hän lisää. Puraisu oli kuitenkin niin tehokas, että se on kantanut näihin päiviin saakka ja aikuisten lentopallotoiminta on jatkunut Uuraisilla vuosikymmeniä katkotta. Lisäksi kesäisin pelataan nykyään beach volleytä.

Ihan pian 101 vuotta täyttävä Uuraisten Raiku on myös menestynyt lentopallossa piirin tasoa myöten, eikä Oskari ole suinkaan ainut uuraislainen lentopalloilija, jonka pelipaidan selkämyksessä komeilee nimi Kivelä.

Uusille lentopallokoululaisille on luvassa todella tasokasta ohjausta, sillä isä ja poika Nyrölästä, Sami ja Aleksi Oksanen, ovat molemmat varsin menestyneitä lajissaan. Aleksi Oksasella on esimerkiksi SM-mitali Beach Volleyssa ja Sami Oksanen on vastannut miesten edustusjoukkueen valmennuksesta JyväsLentiksessä.

– Lentopallo on vaikea laji aloittaa, mutta sitten kun oppii, siitä todella nauttii. Joukkuehenki on lajissa tosi tärkeässä roolissa. Tämä on myös todellinen herrasmieslaji, esimerkiksi ikinä en ole tavannut kentän laidalla räyhääviä vanhempia, mikä joissain enemmän kontaktilajeissa on valitettavan tavallistakin, vastuuvalmentaja Sami Oksanen kertoo.

– Kun ikää tulee lisää, taktiset taidot kehittyvät, mutta kyllä laji fyysistäkin kuntoa vaatii, Oskari Kivelä lisää.

Lentopallokoulu kokoontuu 15 kertaa kevään aikana, lisätietoja löytyy Uuraisten Raikun kotisivuilta.

Hanna Lahtinen