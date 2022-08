Pistoolit paukkuivat Paukkulassa

Paukkulan ampumarata oli nimensä veroinen paikka elokuisena arki-iltana Uuraisten Kangashäkissä, kun siellä kisailtiin reserviläisliittojen Keski-Suomen reservipiirien pistooliampumajuoksun mestaruuskilpailut. Osanottajia oli yhteensä 22, heistä kolme naista ja kaksi reippaasti yli 85-vuotiasta.

Kisojen johtajana toimi Ääneseudun reserviläisten ampumaratavastaava, Uuraisilta kotoisin oleva Matti Minkkinen. Hän on toiminut piirissä vuodesta 1997 lähtien ja kertoi, että Uuraisten yhdistys liittyi pari vuotta sitten Ääneseudun yhdistykseen. Ääneseudun reserviläiset on harjoittanut reserviläistoimintaa lähes 70 vuoden ajan.

– Yleinen maailmantilanne ei ole vaikuttanut ampumaharrastuksen lisääntymiseen, mutta jäsenmäärää se on lisännyt. Piirissä harjoitellaan joka toinen viikko ja ennen kisaa on runsaasti aikaa harjoitteluun ja aseen säätämiseen ja kohdistamiseen, kertoi Matti Minkkinen.

Kisa aloitettiin yhteislähdöllä ja Minkkinen ampui lähtölaukauksen pitkäpiippuisella museoaseella, joka pamahti sauhuten. Yleisen sarjan osanottajat juoksivat yhteensä 4.5 kilometriä ja ampuivat välillä kaksi kertaa viiden laukauksen sarjan mustaan ympyrään, jonka halkaisija on 11,5 senttimetriä. Ase on 22 LR-pienoispistooli. Naisten ja vanhempien osallistujien juoksumatka oli lyhyempi.

– Vaihtelevasti osuu, kommentoi osallistujista Jarmo Isosävi.

Kentän reunalla työskenteli kisastudio, jonka tehtävänä oli ajanotto, kirjanpito ja tulospalvelu. Kisoja sponsoroivat Valio Aura, Kesport Niskanen ja Tarvikekeskus Äänekoski.

Tellervo Lehtoranta