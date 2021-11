Pikkujoululahja pulaan joutuneille eläimille

Toivakan K-Market Perälän kauppias Kerttu Vesterinen käynnisti eläintenviikolla keräyksen Paavo Niemisen ja Vesa Virtasen ylläpitämän eläinten auttamis- ja pelastustoiminnan hyväksi.

Nieminen on ylläpitänyt löytöeläintarhaa jo 23 vuotta. Sinä aikana tarhalla on vieraillut melkoinen määrä eksyneitä tai hylättyjä kissoja ja koiria. Osa on löytänyt tien takaisin omaan kotiinsa, osalle Nieminen on etsinyt uuden kodin.

– Tänä vuonna on ollut sikäli hyvä tilanne, että löytöeläimiä on tuotu huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Mutta mikäli nurkissanne alkaa pyöriä vieras kissa tai koira, niin ottakaa yhteyttä minuun. Käyn hakemassa eläimen tai jos onnistuu, niin sen voi tuoda suoraankin tänne tarhalle osoitteeseen Leivonmäelle, kehottaa Paavo Nieminen.

Niemisen löytöeläintarha on Joutsan, Luhangan ja Toivakan yhteinen.

Vesa Virtasella ja Tiina Prittisellä on Toivakan Huikossa sijaitsevan kodin pihapiirisissä aidatut tarhat loukkaantuneiden lintujen hoitoa varten. Heille tuodaan lintuja ympäri Suomea. Virtanen toimii SEY:n yhtenä luonnonvaraisten eläinten eläinsuojeluneuvojana. SEY on noin 40 itsenäisen jäsenyhdistyksen muodostama valtakunnallinen, suomalaisten eläinsuojeluyhdistysten liitto.

– Vuosittain meille tulee noin 400 yhteydenottoa, joiden seurauksena satakunta lintua tuodaan tai haetaan tarhallemme. Ilmoituksia tulee muistakin eläimistä, muun ketuista ja irtokoirista. Nämä kyselyt ohjaan niille tarkoitettuihin hoitopaikkoihin. Lokkien ja joutsenten ohella on meillä ollut vieraisilla muun muassa kaulushaikara, eri pöllölajeja sekä haukkoja, kertoo Vesa Virtanen.

Virtanen tekee yhteistyötä myös maamme kuuluisimman lintujen hoitopaikan, Heinolan lintutalon kanssa.

– Meillä kun ei talvihoito onnistu, niin viemme hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevat linnut Heinolaan. Yhteistyökumppaneitamme ovat lisäksi eläinlääkärit ja Keski-Suomen pelastuslaitos. Noin puolet hoitoomme tulleista linnuista saamme laskettua kuntoutuneina takaisin luontoon.

– Ensin pitää selvittää onko lintu oikeasti avun tarpeessa.



Virtanen ja hänen puolisonsa Tiina Prittinen omaavat molemmat lintujen rengastamiseen tarvittavat luvat ja taidot.

– Kaikki meiltä lähtevät linnut rengastetaan ennen vapaaksi päästämistä, he kertovat.

Rengastetun linnun myöhempiä vaiheita ja selviytymistaitoja voi sitten seurata renkaan tietojen lukijoiden ilmoituksista ja näin saadaan tietoa esimerkiksi harvinaisempien lintujen liikkeistä, reviireistä ja lisääntymisestä.

Jokainen voi huolehtia luonnonvaraisista eläimistä omalla tavallaan. Apuna kannattaa käyttää Niemisen ja Virtasen tietoa ja taitoa.

– Jos luonnosta löytää avuttomalta vaikuttavan linnun, ensin pitää selvittää onko lintu oikeasti avun tarpeessa. Alkukesästä ja kesällä on paljon linnunpoikasia, jotka näyttävät loukkaantuneilta, kun kyyhöttävät paikoillaan. Monet poikaset jättävät pesän lentokyvyttöminä, mutta emot kyllä huolehtivat niistä. Valtaosa oikeasti loukkaantuneista linnuista on törmännyt johonkin autoon tai ikkunaan, lintu voi olla jäänyt rakennukseen tai vastaavan loukkuun ja nälkiintynyt, sotkeutunut siimaan tai muuten avun tarpeessa.

Pahoin loukkaantuneen eläimen kohdalla on jokaisella siihen kykenevällä yleensä velvollisuus eläinsuojelulain mukaan huolehtia kärsivän eläimen lopettamisesta mahdollisimman pian, mutta tapauskohtaisesti kannattaa kysyä ammattilaisilta ohjeita ja neuvoja.

– Minulle voi soittaa ja jos puhelimitse et tavoita, niin laita tekstiviestiä tai sähköpostia osoitteeseen siipirikkoinfo@gmail.com. Hoitolan sivut löytyvät facebookista, hae nimellä siipirikkoinfo, neuvoo Vesa Virtanen.

Veikko Ripatti